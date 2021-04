Sexy krásky i opálení svalovci! Do Česka míří show, která dobyla svět

Tři měsíce. To je doba, po kterou budou mladí lidé ve světové reality show Love Island na Kanárských ostrovech trávit léto a hledat svou spřízněnou duši. Nebude jim vůbec nic chybět, aby si mohli naplno užít úplně všechno, co okouzlující vila nabízí!

Během soutěže spolu účastníci flirtují, tvoří páry, zase je rozbíjejí, sbližují se, pletichaří, a to vše s jasným cílem – dostat se do finálové dvojice. O vítězi pak rozhodnou sami diváci. A co si vítězný pár nakonec vybere? Zláká je vidina hromady peněz, nebo budou raději hlasovat pro lásku a společné štěstí?

V soutěži sice jde i o výhru pohádkové částky, mnohem důležitější je ale láska. Ta je v centru pozornosti celé show. Diváci v přímém přenosu sledují, jak se lidé zamilovávají se všemi emocemi, vzestupy a pády, které s sebou láska přináší. Navíc nejoblíbenější pár nebude volit nikdo jiný než právě vy, diváci!

Love Island bude mít i svou vlastní mobilní aplikaci, díky níž se diváci dostanou k celé řadě exkluzivních bonusů, navíc mohou ovlivnit to, co se ve vile na ostrově děje. Například kdo z účastníků půjde s kým do soukromé ložnice, kam nesmí ani kamery! Nenechte si ujít tento světový fenomén již tento podzim se všemi bonusy, které pak najdete na portálu VOYO.

Show Love Island už slavila úspěchy po celém světě. Vzešla z něj spousta celebrit a také párů, které jsou dodnes spolu. Úspěšná byla ve Velké Británii, v USA, Austrálii, Německu nebo Polsku a nyní míří do České republiky a na Slovensko!

První dvojicí, která díky reality show ve Velké Británii vstoupila do manželství, jsou Olivia a Alex. Neskončili sice na prvním místě, získali ale něco mnohem lepšího než hromadu peněz - lásku svého života.

Dalším párem, který je šťastně oddaný, je Nathan a Cara, kteří v roce 2016 Love Island vyhráli. Sice se po skončení reality show na chvíli rozešli, protože jejich vztah neunesl tak velký nátlak, po roce se ale znovu potkali a nyní už jsou svoji a mají i syna Freddieho.





Zajímavý osud potkal také Doma a Jessicu, kteří si spolu začali hned první den reality show. Jessica sice musela vilu opustit, přesto se pár po skončení pořadu dal dohromady, vzali se a už mají i miminko.

A co vy? Najdete díky Love Island při pobytu na luxusní vile na Kanárských ostrovech svou lásku? Zkuste štěstí!