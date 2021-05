Sezóna jahod v ohrožení, už zdražují! Kdy a kde je koupíte u vás? PŘEHLED

Počasí letos jahodám příliš nepřeje. Chybí jim slunce, a tak museli prodejci na řadě míst o několik týdnů posunout termíny prodeje i samosběrů. Kvůli zimě a vlhku mají navíc farmáři strach z výskytu plísní, které by mohly ohrozit úrodu. Někteří z nich už nyní vědí, že budou muset zdražovat.

SCHWENK jahody - plantáž naleznete buď v pražské Uhříněvsi nebo Na Hájku. V loňské sezóně zájemci za kilogram vlastnoručně nasbíraných jahod zaplatili 60 korun. Můžete je ale koupit i natrhané v kiosku. Jahody bude možné podle předpokladů zakoupit po 10. červnu, konkrétní termín jahodárna upřesní na svých stránkách. Rezervace předem možná není.

www.schwenk-jahody.cz

Kunratické jahody – prodej jahod v Kunraticích vlivem chladného počasí začne přibližně 11. června. Samosběry se budou konat až v druhé polovině června. Cena jahod byla loni 110 Kč/kg. Na samosběru 66 Kč/kg.

www.kunratickejahody.cz

Starý Kolín – O dva týdny se posune prodej i starokolínských jahod. Podle majitele bude prodej pravděpodobně zahájen okolo 10. června. Jestli se dlouhotrvající nepřízeň počasí promítne i do ceny, zatím není jasné. Loni byla cena za samosběr 45 Kč/kg.

www.starokolinskejahody.cz

Jahodárna Sedlčánky – prodej jahod už odstartoval v Sedlčánkách. Cena za kilogram začíná na 59 korunách. V případě samosběrů je vhodné se předem telefonicky informovat na čísle 777 750 048. Sběr za normálního provozu probíhá každý den od 8 do 17 hodin ve všední dny, do 12 hodin v sobotu.

www.albaflor.cz

Jahodárny Oskořínek – Vzhledem k chladnému počasí předpokládají Jahodárny Oskořínek zahájení samosběru až druhý červnový týden. Zákazníky budou včas informovat prostřednictvím sociálních sítí. Jestli se cena změní, není jasné. Loni jste jahody mohli nasbírat za 40 Kč/kg. Objednávky bude možné uskutečnit, až bude určen přesný termín prodeje jahod. Na každý den je určeno omezené množství.

www.jahody-oskorinek.unas.cz

Ovocné sady Bříství - firma očekává zahájení samosběru a prodeje jahod na přelomu května a června 2021. O konkrétním termínu i ceně jahod bude informovat zákazníky na facebooku.

Jahodárna Vraňany – díky pěstování ve fóliovnících si první jahody už nyní můžete vychutnat ve Vraňanech. Protože známé jméno jahodárny zneužívají podle majitelky i falešní prodejci, firma nedováží objednávky domů, ale zákazníci si musejí přijet na prodejnu osobně. Samosběry odstartují zhruba za dva týdny, za kilogram jahod pak zaplatíte 69 korun. Aktuální termíny a dostupnost si snadno můžete ověřit na prodejně.

www.jahodarna-vranany.cz

Zahradnictví Jan Černoch - každoroční sezónní samosběr jahod ještě nebyl zahájen. V zahradnictví předpokládají, že prodej bude spuštěn zhruba za dva týdny. Termíny jsou vždy předem oznámeny na facebookové stránce. Podle provozovatelů se dá očekávat, že ceny jahod se letos o něco zvýší.

Farma U Miklasů – O 14 dnů se posouvá i prodej jahod na farmě U Miklasů. Loni byla cena stanovena na 59 Kč/kg, letos se dá předpokládat navýšení ceny - a to i kvůli rostoucím nákladům. O kolik to bude, ale zatím není jasné. Farma své zákazníky informuje pravidelně na svých stránkách.

Jahodárna Klatovy - v Klatovech nabízejí jak už natrhané jahody, tak i možnost samosběru. "V loňském roce jsme již pro Vás sklízeli jahody, ale letošní sklizeň bude mít zpoždění. Proto sledujte náš facebook, kde Vás budeme průběžně informovat o vývoji na jahodárně,“ vyzývá jahodárna. Loni byla cena za samosběr 60 Kč/kg.

Zahradnictví U Růženky - zahradnictví kvůli letošnímu špatnému počasí netuší, jestli bude možné provádět samosběry. I nadále si ale bude možné koupit již nasbírané jahody, za které zákazníci loni platili 100 Kč/kg. Termín prodeje ještě stanoven není.

www.zahradnictvi-klatovy.cz/uruzenky/

Jahody Funck Odrava - chladné počasí zasáhlo i jahodárnu Funck v Odravě. Firma nabízí samosběr jahod pouze v předem stanovených termínech. Cena jahod je 65 Kč/kg.

www.jahodyodrava.cz

Sempra Turnov – první jahody by měly být v polovině června. Loni jste si je mohli zakoupit už natrhané za 70 Kč/kg nebo si je sami nasbírat za 50 Kč/kg. Jestli se letos cena bude měnit, ještě není jasné.

www.sempra-turnov.cz



Jahodárna Brozany nad Ohří – už příští týden by si lidé mohli zakoupit první jahody ve stánku v Doksanech. Samosběry zatím kvůli nepříznivému počasí neprobíhají, hned jak se cokoliv změní, budou ale zákazníci informováni na stránkách nebo sociálních sítích.

www.jahodarnabrozany.cz

Jahody Piletice – zatímco loni bylo možné zakoupit jahody už v polovině května, letos se zákazníci prvních kousků dočkají až začátkem června. Samosběry se pak dají očekávat zhruba za tři týdny. Cena jahod ze samosběru činila 55 Kč/kg, letos prodejci očekávají, že se cena může zvýšit.

www.jahodypiletice.cz

Ovocnářství Hlaváček – jahody teprve začínají kvést, kdy budou k prodeji, proto zatím není jasné. Majitel očekává, že by se první zákazníci mohli dočkat snad po 15. červnu, a i v tomto případě se dá očekávat zdražení. Podle majitele ale nebude nijak výrazné. Počítá s cenou okolo 50 Kč/kg.

https://www.ovocnarstvihlavacek.cz/kontakty.html

Agrodružstvo Lhota pod Libčany - jahody bude možné sbírat na plantáži i ve fóliovnících. Nebude to ale v blízké době. Vzhledem k letošnímu chladnému počasí se opožďuje kvetení a následně i dozrávání jahod. "Prozatím nejsme schopni stanovit termín, kdy samosběr zahájíme, určitě to však nebude ani v příštím týdnu, tj. do 6. 6. 2021,“ upozorňují prodejci. Jasno zatím není ani v ceně, loni byla jednotná 50 Kč/kg.

www.agrolhota.cz

Farma Drahoš - samosběr jahod obvykle probíhá na farmě již od začátku června, letos bude ale vše jinak. Začátek sklizně se předběžně odhaduje na 20. června. Informace o samosběru získáte na čísle 739 841 706.

https://www.farmadrahos.cz/

Jahody Staré Ždánice a Podůlšany - konkrétní data samosběru ještě nebyla oznámena ani u jahodové plantáže ve Starých Žďánicích. Informace budou včas aktualizované na webových stránkách.

https://www.jahody.cz/index.htm

Jahody Ondráček – samosběr odstartuje zhruba 25. června a bude nutné si předem zavolat. Jahodárna zmenšila plochu pro pěstování, takže úroda se očekává menší. Cena za jahody se bude odvíjet od kvality odrůdy.

www.jahodyondracek.cz

Jahodárna Bratčice - cena za jahody, které si sami natrháte, bude okolo 60 Kč/kg. Sběr probíhá na plantáži, která je od hlavního vjezdu značená tabulemi. První plody už by mohly být k prodeji za týden.

www.jahodarnabratcice.cz

Jahody Šakvice – nedostatek slunce v poslední době potrápil i jahodárnu V Šakvicích. Samosběr se oproti loňsku posouvá nejméně o tři týdny. Majitel doufá v termín 15. června. Jahody se sbírají v areálu JZD a cena zůstane stejná – zhruba 60 Kč/kg. Informace jsou průběžně aktualizované na facebooku.

Jahodárna Slavonín a Prostějov – jahody by mohly být k dispozici už 10. června, termín ale ještě bude potvrzen. Cena jahod se pohybuje okolo 50 Kč/kg.

https://www.jahodarny.cz/slavonin/

Jahodárna Hamberk – kdy se začnou prodávat jahody v Hamberku, je kvůli nedostatku slunečních paprsků velmi nejisté. Prodejci věří, že za tři týdny by se snad mohli první zákazníci dočkat. S navýšením ceny se prozatím nepočítá, loni jste za samosběr zaplatili cenu 39 Kč/kg. Nasbírané jahody pak bylo možné zakoupit za 79 Kč/kg. Více informací na facebookové stránce.

Jahody z Holešova - začátek samosběru se kvůli chladnému počasí posouvá do první poloviny června. Přesné datum včas zveřejněno. Cena jahod při samosběru se v průběhu sezóny pohybuje mezi 60 až 100 Kč/kg, dle jakosti jahod.

www.jahodyzholesova.cz

Farma Lička - farma vždy termíny sběru zveřejňuje na svém facebooku. Prozatím se pracuje s 15. červnem. Farma doporučuje se před příjezdem na místo zarezervovat, aby byla jistota, že budou ještě jahody k dispozici. Loni byla cena za kilogram 55 korun, letos pravděpodobně dojde k mírnému navýšení.

http://www.farmalicka.cz/

O jahody je každoročně obrovský zájem. V Ústí nad Labem je vyprodali za čtyři hodiny! Podívejte se na reportáž: