Shakespearovské slavnosti: Herci doufají, že se v létě vrátí na pódium

S postupným rozvolňováním se snad brzy dočkáme i divadelních představení. Herci už teď zkoušejí pro venkovní scény. Na konci června by měla být například premiéra hry Bouře. Ta bude uvedena v rámci letních Shakesperovských slavností. V hlavních rolích se představí David Prachař nebo Eliška Křenková.

"My už jsme měli zkoušet minulý rok, do poslední chvíle jsme se snažili ji nazkoušet, ale pak se ukázalo, že je to nereálné, tak jsme si říkali, že se za rok sejdeme. Což rok je poměrně krátká doba, tak jsme se zase sešli," řekl Prachař.



Režie představení, které se bude pravidelně konat pod širým nebem v Míčovně Pražského hradu, se chopilo režisérské duo Skútr. "Tohle je úplně jiný svět, který nás nutí pracovat v úplně jiném rytmu, stavět ty inscenace, než aby člověk pracoval vevnitř v divadle," prohlásil režisér Martin Kukučka.

I pro některé herce bude hraní mimo kamenné divadlo úplná novinka. "Vůbec jsme nad tím nepřemýšlel, že bych se měl něčeho bát, jediné, co mi vrtá hlavou, je ta akustika a co vydrží moje hlasivky. Já bych to měl nějak umluvit technicky, tak uvidím, jak moc mám tu techniku v merku," popsal herec Zdeněk Piškula.



Na premiéru hry Bouře v rámci Letních Skahespearovských slavností, jichž je TV Nova letos partnerem, se můžete těšit 28. června!