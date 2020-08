Sháníte čerstvou zeleninu? Na těchto místech nabízejí samosběr! PŘEHLED

Nakupování zeleniny v supermarketech je pohodlné a snadné, ne všichni jsou ale spokojeni s kvalitou či cenou. Pokud i vy prahnete po čerstvé cibuli, bramborách nebo mrkvi, nabízí se tu možnost samosběru. Nejenže ušetříte, ale můžete si sami utrhnout, co vám zrovna padne do oka.

Mnoho farem možnost samosběru zeleniny nenabízí - tuto službu umožňují především u jahod, jejichž sezóna už navíc skončila. Na jiných místech, které tradične rok co rok nabízely například samosběr okurek, byla letos akce zrušena. Důvodem je obvykle nepříznivé počasí a s ním spojená špatná úroda.

I přesto v Česku aktuálně stále narazíte na řadu farem, kde si můžete zeleninu nasbírat sami. V následujícím přehledu naleznete tipy na některé z nich.

Samosběr zeleniny Vojnice

Na farmě Ladislava Kašpara ve Vojnici na Olomoucku si můžete vybrat hned z několika druhů zeleniny. Letos podnik zahajuje sezónu 25. srpna. "Pokud by na den zahájení přišlo deštivé počasí, tak můžeme termín o zhruba dva dny posunout, aby porost vyschnul," informuje vojnická farma na svých stránkách.

V nabídce je mrkev za čtyři koruny za kilogram, petržel za osm korun, červená řepa za pět, žlutá cibule za šest, červená cibule a dýně za sedm, lahůdková oválná cibule a bílé zelí za osm a červené zelí za devět korun. Samosběr probíhá od devíti hodin ráno do 18. hodiny od úterý do soboty. V neděli a pondělí je zavřeno.

Farma Lička

Rodinná farma v Sedlnicích na Novojičínsku umožňuje samosběr ovoce i zeleniny. Zastavit se tam můžete v sobotu mezi osmou hodinou ráno a polednem. V nabídce je červená řepa za 11 Kč/kg, celer za 15 Kč/kg, kedlubny za 10 Kč/kg, mrkev za 13 Kč/kg, cukety za 20 Kč/kg, fazolky za 40 Kč/kg, salát za 15 Kč/kg, a to vše bez rezervace. Natrhat si můžete i bylinky - tymián, fenykl a bazalku.

Statek Malejov

V Zámrsku na Orlickoústecku Statek Malejov organizuje samosběr cibule. Jedna akce proběhla právě ve čtvrtek 20. srpna na poli za Zámrskem, kde si zájemci mohli nasbírat odrůdu Setton za šest korun za kilogram. O dalším případném termínu bude statek informovat na svých stránkách - samosběr totiž bude pokračovat až do vysbírání.

Lednice

I v Lednici na Břeclavsku probíhá samosběr cibule a brambor. "Denně od 14:00 do 19:00 hodin včetně víkendů. Cena pět korun za kilogram," informovala své občany nedaleká obec Velké Pavlovice.

ZEOS LOMNICE

Společnost ZEOS LOMNICE v Lomnici nad Popelkou nabízí samosběr brambor. Předpokládaný termín je 11. a 12. září. Podrobnosti firma zveřejní nejpozději týden předem na svých webových stránkách.

"Po loňských zkušenostech jsme na základě doporučení pěstitelů brambor z Hradecka a Vysočiny zvolili jiné odrůdy, které jsou lépe přizpůsobené současným klimatickým podmínkám. Odrůdy Vysočina a Antonie si jsou dost podobné," uvedla firma.

Jahodárna Vraňany

Ačkoliv se podle názvu zdá, že ve Vraňanech na Mělnicku seženete pouze jahody, není tomu tak. Každoročně zde probíhá i samosběr okurek, hrášku a cibule. Aktuálně však můžete s nadějí čekat pouze na zveřejnění termínu sběru cibule, neboť okurkám nepřálo počasí a hrášek už je rozebraný.

"Samosběr probíhá pouze v uvedené termíny, které aktualizujeme na stránkách nebo facebooku," stojí aktuálně na webu jahodárny. Na svých polích pěstuje jak červené, tak žluté odrůdy.

Klička Osík

Na Svitavsku je samosběr cibule možný ve firmě Klička v Osíku. Přesný termín ale zatím ještě není stanovený. "Předpokládáme koncem srpna dle vývoje počasí a dozrávání cibule. Sledujte prosím informace na našich webových stránkách," upozorňuje firma.

Farma Drahoš

A pokud obyvatelé Svitavska mají místo cibule zálusk na česnek, čeká na ně samosběr v Dolním Újezdu na Farmě Drahoš. "Samosběr cibule na uskladnění proběhne v úterý 25. srpna od 08:00 do 17:00 hodin, ve středu 26. srpna od 13:00 do 17:00 hodin, v pátek 28. srpna od 08:00 do 16:00 hodin a v sobotu 29. srpna od 08:00 do 11:30 hodin. Cena 10 korun za kilogram," informovala farma.