Práce jako z bondovky? Máte šanci! BIS hledá nové agenty

Práce u tajných služeb se může mnohým zdát jako sen z akčních filmů. Pokud by vás zajímalo, jaké by to asi bylo, stát se jejich součástí, teď máte tu možnost. Bezpečnostní informační služba nabírá nové kolegy, a to rovnou na několik pozic.

"Chtěli byste pracovat pro Českou republiku, v prestižní organizaci a jedné z nejlepších zpravodajských služeb v Evropě? BIS hledá nové kolegy na celou řadu pozic. Podívejte se na aktuálně obsazovaná místa. Je mnoho povolání, ale jen některá jsou posláním," uvedla BIS na twitteru.

Přehledně vypsané pracovní pozice podle dosaženého vzdělání uchazečů a dalších požadavků najdete na webových stránkách BIS.

Do služebního poměru hledá služba i "terénní specialisty", tedy někoho, kdo bude na "zjišťování a ověřování informací v terénu na základě předchozích podnětů" a na "zaznamenávání a zpracovávání získaných informací, jejich interpretace a písemné vyhotovení závěrečných zpráv". Případně hledá také odborníky na vyhodnocování informací.

Nabízí ale i další pozice, například shání psychologa, malíře/lakýrníka, kuchaře, skladníka či zámečníka, pracovníka v oblasti IT nebo nabízí i administrativní pozice.

