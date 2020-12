Sháníte práci? Královna Alžběta hledá nového asistenta. Plat ujde

Britská královna Alžběta II. shání nového asistenta do kanceláře soukromého tajemníka. Mezi jeho hlavní povinnosti by patřilo zejména vyřizování a spravování korespondence, plánování schůzek a pomoc vrchnímu manažerovi. Ročně by si tak člověk na tomto postu mohl přijít na 35 tisíc liber (více než jeden milion korun).

Inzerát zveřejnil Buckinghamský palác zhruba před týdnem. "Asistent se bude pohybovat ve vysoce profilovaném prostředí a od prvního dne bude mít velkou zodpovědnost,“ stojí v popisu.

Podle dostupných informací má budoucí asistent začít pracovat od ledna 2021 po dobu dvou let do ledna 2023. Do práce bude chodit od pondělí do pátku a musí týdně odpracovat 37,5 hodiny. Od zaměstnance na této pozici palác očekává schopnost pracovat pod tlakem a v kolektivu, mimo jiné je zapotřebí také velká dávka empatie a citlivosti.

Náplní je především organizace schůzek, příprava dokumentů, správa korespondence a další kancelářské úkoly. "Asistent však získá díky práci v Buckinghamském paláci nové zkušenosti, schopnost předvídat různé situace a činit také příslušná rozhodnutí a opatření," láká inzerát.

Za rok by si tento pracovník vydělal 35 tisíc liber (více než jeden milion korun). Uzávěrka přihlášek je do 4. prosince. Podrobnosti naleznete zde.

