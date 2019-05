Shnilé i žluté Česko. Internet si dělá šoufky z Babišovy kšiltovky

S heslem "Česko ochráníme. Tvrdě a nekompromisně", jde do voleb do Evropského parlamentu hnutí ANO. Ve čtvrtek strana v čele s premiérem Andrejem Babišem odstartovala kampaň, ve které více než svými kandidáty do eurovoleb zaujala červenou kšiltovkou s nápisem Silné Česko.

Babiš na svých profilech na sociálních sítích zveřejnil ke své nové kampani i video, kde vysvětluje svůj nápad s rudými kšiltovkami a také představuje lídryni kandidátky ANO Ditu Charanzovou.

Charanzová je poslankyní Evropského parlamentu od roku 2014. Obhajuje tak svou pozici. S ní jdou do boje za ANO i její kolegyně z Evropského parlamentu Martina Dlabajová nebo ekonom Martin Hlaváček.

"Jak jsem se připravoval na cestu do spojených států, tak jsem koukal na různá videa s Donaldem Trumpem, na jeho meetingy. No a tak jsem zjistil, že oni tam mají všichni takovouhle čepici," vysvětluje Andrej Babiš pohnutky, které ho vedly k takovému nápadu. Zmínil i Trumpův předvolební slogan Make America Great Again. A internetoví vtipálci na to začali okamžitě reagovat. "Make Babiš Slovak again," znělo z komentářů. "Silné Česko? Vy se chystáte podat demisi?" psal další z komentujících.

Fotka s premiérem v červené čepici se začala šířit internetem jako lavina. Legraci si z premiérovy kampaně začali dělat i někteří politici.

Předseda ODS Petr Fiala se vytasil s nekompromisní odpovědí: "Andrej Babiš se ve videu chlubí, jak okopíroval od Donalda Trumpa červenou čepici, také přišel s tím, že Česko ochrání "tvrdě a nekompromisně". Zatím ale "tvrdě a nekompromisně" jen Agrofert čerpá dotace z peněz všech občanů, protože Unie je přestala proplácet." A přidal fotku, na které má vedle sebe položenou kšiltovku modré barvy s nápisem "Tož to ne!".

Premiérova kšiltovka se následně na internetu dočkala různých variací. Shnilé česko, Šílené děcko chce ukrást všecko, nebo kšiltovka žluté barvy s nápisem Žluté Česko, která naráží na masivní pěstování řepky na českých polích.

Premiéra České republiky přirovnali i k Forrestu Gumpovi, zaostalému hrdinovi jednoho z celosvětově nejoblíbenějších filmů.

Nyní to vypadá, že premiér červenou kšiltovku jen tak nesundá. S červenou čepicí přišel na oficiální zahájení předvolební kampaně, Zvěčněn v ní je i na profilové fotce svých účtů na facebooku i twitteru. Tak uvidíme, jestli skutečně voliči hnutí ANO 2011 začnou červené čepice v následujících dnech ve velkém nosit.