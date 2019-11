Facky, bití, sedm na jednoho. Děti v Ostravě se bojí grázlů před školou

Jeden ze žáků poskytl redakci TN.cz exkluzivně vyjádření k poměrům, které panují na ostravské škole Jugoslávská. Dle jeho slov se problémy na škole táhnou už celé roky a jejich původcem je problémová partička žáků, která základní školu navštěvuje. Na denním programu je šikana a útoky na žáky a dokonce i na učitele.

Chlapec, jehož napadení zachycuje video, je aktuálně v nemocnici kvůli zranění hlavy, které při potyčce utrpěl. Dle slov matky žáka policie vyhodnotila čin jako přestupek.

"Před několika lety zaútočili na chodbě, ve škole. Dalo by se říct, že to byla bitka. Udeřili dokonce i učitelku. Když potom přišla do třídy, měla rozmazaný make up a brečela, ale popírala, že by se to kdy stalo. Když jsme se jí na to ptali druhý den, hádala se s námi, že se nic takového nikdy nestalo," svěřil se jeden ze žáků.

Dle slov matky napadeného školáka je běžné, že děti nyní chodí raději po skupinkách, protože když se po okolí školy pohybovaly samy nebo jen v dvojicích, byly opakovaným terčem útoků. Problémoví žáci si údajně záměrně vyhlížejí slabší jedince.

"Když vám kluk ráno zvrací a nechce do školy, někde bude něco špatně," sdělila k záležitosti matka žáka, která video poskytla redakci TN.cz.

Dle svědectví žáků "ti problémoví" rozdávají rány doslova na potkání a bez důvodu. Když se skupina dětí jednou podobnému "pozdravu" bránila, jeden z útočníků skončil se zlomeným prstem. Tento okamžik byl pro další útoky na žáky zřejmě zlomový. Dle vyjádření jednoho z napadených žáků si od té doby agresoři školáky odchytávají jednoho po druhém.

"Útočí i v sedmičlenných skupinách na jednoho. Většinou jsou to kluci ze školy, ale byli tam i starší chlapi. Jednou se do toho zapojil i starší muž s holí. Vyhrožovali nám i nožem," svěřil se napadený žák.

Dle slov dětí i rodičů situaci na vítkovické škole řešila i policie a dokonce i OSPOD. Úřad na ochranu dětí záležitost odmítl komentovat. Mluvčí ostravské policie Soňa Štetínská sdělila, že policie zjišťuje informace .

"Řešilo se to s OSPODem, teď to řeší policie. Ve škole už je klid. To, co se teď stalo, bylo mimo školu, a my to tak řešit ani nemůžeme. V tuhle chvíli je to v dikci ostravské policie," vyjádřil se k útokům na studenty ředitel školy Jugoslávská Petr Opletal.

Dodal také, že škola po incidentu nainstalovala na chodbách i v učebnách bezpečnostní kamery. Jejich účinnost ale žáci, na které útoky dopadají, zpochybňují. "Kamery tam sice dali, ale málo a nesnímají místa, kde se to děje," upozorňují vedení školy.