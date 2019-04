Šikana ministra, úspěch Hradu. Opozice zuří kvůli Benešové

Výběr Marie Benešové coby nové ministryně spravedlnosti rozčílil zástupce opozičních stran. Ti dávají výměnu ministrů do souvislosti s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo. Policie totiž navrhla premiéra a další obviněné nechat obžalovat. Teď je míč na straně státního zastupitelství, nad nímž stojí právě ministr spravedlnosti. Benešová se ministryní stane 30. dubna.

"Toto je mimořádné vážná kauza. Policie navrhuje obžalovat premiéra Babiše a ten narychlo vyměňuje ministra spravedlnosti. Nepřijatelné a neuvěřitelné," komentoval rozhodnutí vyměnit ministra spravedlnosti předseda ODS Petr Fiala.

Podle předsedy Pirátů, druhé nejsilnější opoziční strany, Ivana Bartoše, rezignoval Kněžínek pod tlakem. "Životnost ministrů v Babišově vládě je tak krátká, že si nestačím ani aktualizovat tabulku," napsal Bartoš.

Pro ostrá slova nešel daleko předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Justiční systém v naší zemi se tak dostává do kompletního područí proruského prezidenta a jemu zavázaného stíhaného premiéra," bojí se Pospíšil kvůli jmenování Benešové, která je poradkyní prezidenta Miloše Zemana a byla členkou "jeho" úřednické vlády, kterou vedl Jiří Rusnok.

"Pokud by byl z funkce odvolán nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, Andrej Babiš by ovládl celou soustavu. To považuji za velmi nebezpečné, protože Pavel Zeman je garancí, že je státní zastupitelství nezávislé," bojí se Pospíšil, který byl sám ministrem spravedlnosti.

Den po t, co policie ped sthn premira a dalch lid sttnmu zastupitelstv, kter je pod ministerstvem spravedlnosti, se mn ministr spravedlnosti.

Nhoda? — Marek Vborn (@MarekVyborny) 18. dubna 2019

Změny mezi státními zástupci si nepřeje ani Babišův koaliční partner ČSSD. "Pokud by někdo začal spekulovat o změnách v systému státního zastupitelství, to už by bylo na vážnou debatu v rámci koalice," varoval předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman leží v žaludku prezidentovi Zemanovi. Před dvěma lety se s hlavou státu odmítl sejít ve věci vyšetřování kauzy v Lesní správě Lány. Prezident jej na to následně přestal zvát na Pražský hrad na oficiální oslavy 28. října, kam by z titulu své funkce Pavel Zeman pozvánku dostat měl. Nejvyšší státní zástupce také odmítavě reagoval na výroky, které prezident pronesl ve věci olomouckého vrchního státního zástupce Iva Ištvána.

Nahradit dobe pracujcho ministra spravedlnosti dlouholetou fanynkou Miloe Zemana v dob, kdy premirovi hroz obaloba za podvod, povauji za krajn nevhodn. Vzbuzuje to vn obavy o nezvislm fungovn esk justice. — Ji Draho (@jiridrahos1) 18. dubna 2019

Andrej Babiš tvrdí, že je Benešová ideální kandidátkou. "Paní Benešová je známá svým dlouholetým bojem proti korupci a nekalým praktikám, proslula i výrokem o justiční mafii. (...) Díky svým dlouholetým zkušenostem má velmi dobré předpoklady být úspěšnou ministryní," napsal podle ČTK Babiš.

Babis prave dosikanoval jednoho ze svych nejlepsich ministru k demisi. Premier je manazersky chaot. Kdo mu nedonasi, toho zlikviduje. Spravedlnost si opravdu nezaslouzi 4. ministra za mene nez 2 roky. Doufam, ze se podari dotahnout zpruhledneni justice, ktere Knezinek pripravil. — Jakub Michlek (@JakubMichalek19) 18. dubna 2019

Nestabilita tto vldy kulminuje prv v dob, kdy policie navrhla obalovat premira Babie, to nen dobr. Pokud Knnka nahrad Beneov, slavit bude pedevm Hrad. Bude zajmav sledovat dn kolem nejvyho statnho zstupce Zemana,o jeho odvoln Hrad dlouhodob usiluje — Vt Rakuan (@Vit_Rakusan) 18. dubna 2019

Kdo naopak výměnu ministra spravedlnosti vítá, je Svoboda a přímá demokracie. "Jelikož stejně jako předchůdce ministr (Robert) Pelikán nebyl schopen předložit jakýkoliv návrh na pomoc lidem v dluhových pastích a postižených exekucemi a na velmi potřebnou soudní reformu," uvedl šéf hnutí Tomio Okamura.