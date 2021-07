Šikana v královské rodině. Problémy měla i vévodkyně Kate. Kvůli matce

Meghan Markleová se nesetkala s nezdvořilým zacházením v královské rodině kvůli svému původu jako jediná. Přestože si na to nikdy nestěžovala, vyšlo najevo, že šikanu zažila i vévodkyně Kate. Zesměšňovali její maminku, která v minulosti pracovala jako letuška.

Královská rodina se sice v posledních letech snaží vystupovat víc lidově, pod povrchem je ale podle všeho stále elitářská a řídí se upjatými pravidly. Krev navíc není voda, a kdo ji nemá sytě modrou, posměšky se mu nejspíš nevyhnou. Se šikanou se setkala dokonce i vévodkyně Kate.

Ta je dávno součástí nejvyšších pater britské šlechty, a pokud princ William usedne na trůn, bude z ní královna manželka. Když ale s Williamem začala před lety randit, byla mezi jeho urozenými přáteli otloukánek, tvrdí zdroje portálu Mirror.

Musela snášet "snobské pošklebky" kvůli tomu, že její maminka Carole Middletonová pracovala jako letuška a neměla vytříbený slovník jako angličtí aristokraté.

Dvojice se kvůli tomu na jaře 2007 dokonce krátce rozešla. Kate měla strach, že do společenských kruhů, v nichž se William pro svůj původ pohyboval, nikdy nezapadne. "Posměškům se sice snažila také zasmát, aby ji přijali, ale nepomáhalo to. Už to nemohla vydržet, cítila se odstrčená a opuštěná," popsal zdroj.

Láska byla ale silnější a krátce po těchto problémech se k sobě Kate a William vrátili a už jim nikdy nemuseli čelit. Z přítelkyně a od roku 2011 manželky svého vnuka byla prý nadšená i sama královna Alžběta II., která si padla do noty s Katiným otcem Michaelem Middletonem.

