Šikaně ve Škodě se věnuje policie! Takové případy končí i sebevraždou

Případ šikany v mladoboleslavské automobilce už začali řešit i policisté. V Česku má podle statistik zkušenosti se šikanou v zaměstnání až čtvrtina Čechů, a to ze strany kolegů i zaměstnavatelů. Málokdo z nich to ale nahlásí, přitom takové jednání může vést i k sebevraždě.

Vazelína v jídle, projímadlo v kávě, nadávky a ponižování – tak měla probíhat šikana v mladoboleslavské automobilce, kterou už začali řešit policisté. "V současné době mladoboleslavští policisté ověřují všechny skutečnosti a provádí výslechy svědků a poškozených osob," řekla policejní mluvčí Eva Hašlová.



Šikana, kterou vedoucím nahlásili dva agenturní zaměstnanci, trvala prý dlouhodobě, někteří kvůli ní raději dali výpověď. "Ti kmenoví zaměstnanci tam byli jak bohové, prakticky nemuseli nic dělat a na ty další se povyšovali," popsal bývalý agenturní zaměstnanec Miroslav Němcek.

V Česku má zkušenosti se šikanou zhruba čtvrtina zaměstnanců. Více než polovina z nich je šikanována svými nadřízenými, zbytek pak ze strany svých kolegů."Nejčastěji za šikanou stojí například boj o moc, o kompetence, osobní nenávist, zlost nebo jakákoliv skrytá příčina, kterou může být například úniky financí a podobně," vysvětlila expertka na šikanu Michaela Švejdová.



Za šikanou ve firmách stojí podle odborníků především špatná firemní kultura, závist, konkurenční vztahy, frustrace ze ztráty autority nebo moci a kompetencí. "Obvykle v té šikaně je to spíše taková nenápadná, plíživá a agresivní forma psychického teroru," doplnila Švejdová.



"Zaměstnanec by měl dbát na to, ať má důkazy takovéhoto chování, například svědecké výpovědi kolegů. Také se může a měl by obrátit na inspekci práce, která je za to zodpovědná," poradil předseda ČMKOS Josef Středula.



Následky šikany ale bývají podle psychologů i fatální. "Ten člověk potom začne trpět i sníženým výkonem. Objektivně si na něj pak stěžují a dojde k tomu, že ho nakonec z té práce propustí, nebo v úplném zoufalství odejde," objasnil psycholog Tomáš Morávek. Šikana v práci je dokonce příčinou až pětiny všech sebevražd.



