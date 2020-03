Šílené zoufalství! Italka zůstala kvůli karanténě v bytě s mrtvým manželem

Důvodem, proč musela žena prožívat dny hrůzy a zoufalství, je podle starosty města Borghetto Santo Spirito karanténní protokol. Ten dle jeho slov uvádí, že k tělu se po určitou dobu nikdo nesmí přiblížit. Muž, který měl pozitivní test na koronavirus, zemřel podle informací italských médií už v pondělí ve dvě hodiny ráno tamního času.

"Ano, je pravda, že je stále s tělem a my ho nebudeme moci odstranit dříve než ve středu ráno. Bohužel máme bezpečnostní protokol, který musíme dodržovat," potvrdil starosta města Giancarlo Ganepa.

Starosta Ganepa také dodal, že muž odmítl nastoupit do tamní nemocnice. Ačkoli měl pozitivní test na koronu, hospitalizaci odmítl. Toto rozhodnutí podle Ganepy vedlo i k jeho smrti. "Jinak by se to nestalo," prohlásil starosta.

Záležitost v Itálii rozpoutala emocionální bouři. Místní televizní stanice IVG.IT dokonce zveřejnila rozhovory s ženami ze sousedství poté, co se dozvěděly, že manžel jejich sousedky zemřel.

"Právě teď je nejdůležitější myslet na tu dámu, samotnou s tělem jejího manžela. Nikdo se k ní nemůže přiblížit, aby jí pomohl. Doufáme, že se to rychle vyřeší. Naše myšlenky jsou s ní a tím, co prožívá," svěřil se jeden ze sousedů.

Členové rodiny zesnulého muže jsou zoufalí. Vdova, která musí kvůli karanténě sdílet s mrtvým manželem i nadále byt, volala o pomoc ze svého balkónu. Žádná však nepřišla kvůli přísnému karanténnímu protokolu.