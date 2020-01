Šílený hazard u Pardubic. Děti si lehají před projíždějící auta!

V Sezemicích na Pardubicku si děti našly opravdu povedenou "zábavu" - lehají si na přechod pro chodce před projíždějící auta. Není to navíc ve městě jediný případ. Škola tvrdí, že za děti po vyučování neodpovídá a strážníci se snaží alespoň rodičům domluvit.

Chlapec si lehne na břicho a tím riskuje, že ho auto nesrazí, ale rovnou přejede. Dělá to navíc v místech, kde je to pro řidiče hodně náročné.

"Ten příjezd do Sezemic je z kopce, do zatáček, je to nepřehledná silnice," vypočítává velitel místních strážníků Jaroslav Mohaupt.

Řidič má jen chvíli na adekvátní reakci. Při padesátikilometrové rychlosti je totiž brzdná dráha auta čtrnáct metrů. Případ čtyř sražených děti při pondělní nehodě na Pardubicku dokazuje, že neštěstí se může na přechodu stát, i když dopravu řídí člověk se zastavovacím terčem.

Situace je o to horší, že sezemická silnice je páteřní komunikací mezi Pardubicemi a Olomoucí. Projedou tudy tisíce aut denně.

"Chlapci se prostě předvádějí, jací jsou borci a vůbec si neuvědomují, že jim jde o život," říká psycholog Jan Lašek. Psychologové tvrdí, že se děti navíc mohou trumfovat, kdo předvede šílenější počin.

"Veškeré chování žáků po vyučování je na rodičích, škola nemůže a ani nesmí do toho zasahovat," míní ředitel místní základní školy Jiří Březina.

A není to jediný dětský hazard ve městě. Stejně staří školáci před nedávném vbíhali na silnici a pak se zase vraceli. V blízkosti přechodu dělali kotrmelce a pak před autem upustili kolo.

Případ strážníci zatím vyřešili domluvou. Rodiče školáků našli a upozornili je na nebezpečné chování děti.