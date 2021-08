Šílený případ ze Slovenska. Čtveřice prodala ke sňatku dívku (13)!

Nabízení školačky k sňatku řeší slovenská Národní jednotka boje proti nelegální migraci. Její vyšetřovatel obvinil dva muže a dvě ženy ve věku od 35 do 53 let z obchodování s lidmi. Podle policistů čtveřice nabídla třináctiletou dívku ke sňatku za tři tisíce eur (asi 75 tisíc korun). Ženichovi bylo v době svatby sedmnáct let, napsal zpravodajský portál tvnoviny.sk.

"Následně se musela proti své vůli přestěhovat do společné domácnosti, pomáhat s domácími pracemi a péčí o manžela, domácnost navíc opustit nemohla," přiblížila případ mluvčí policejního prezidia Denisa Bárdyová. Pokud soud obviněné z malé obce u Komárna pošle za mříže, mohou ve vězení za tento "svatební obchod" strávit až 12 let.

Policisté připomněli, že stejný trest hrozí i za další trestné činy spojené s dětmi - například za dětskou prostituci, jiné formy sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo nucení k žebrání.