Silná bouřka řádila na Opavsku! Lámala stromy a zatopila sklepy

Silný vítr, déšť a kroupy. Tak to vypadalo v Hlučíně na Opavsku, Kozmicích, v Dolním Benešově nebo třeba Darkovičkách. Profesionální i dobrovolní hasiči tam mají za sebou 20 zásahů. Voda zaplavila i ulice.

"Hasiči vyjeli k první události před osmou večer. Poslední událost pak začali řešit o tři hodiny později, kolem jedenácté v noci. Nejčastěji prováděli čerpání vody ze zatopených sklepů a garáží, čistění komunikací, kanálů a kanálových vpustí ucpaných splavenou hlínou nebo trávou," popsal mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Práce hasičů nebyla snadná, museli si vzít na pomoc veškerou techniku. Vítr poškodil i některé konstrukce. "Některé zásahy si vyžádaly taktéž nasazení motorových pil k pokácení popadaných stromů nebo polámaných větví," dodal Popp.

Meteorologové navíc vydali výstrahu před vydatnými dešti. Od šesté hodiny v úterý večer do středeční třetí hodiny ranní platí výstraha před velmi silnými bouřkami pro Prahu a Středočeský kraj a před silnými pro Pardubický a Jihomoravský kraj. Během středy ale mají silné bouřky řádit prakticky v celé republice. Hladiny řek by se mohly zvednout i na povodňové stupně, zejména v Plzeňském kraji, kde je do středečního poledne vyhlášená povodňová pohotovost. Detaily zjistíte ve článku ZDE.