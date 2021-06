Silné bouřky udeří na Česko, hrozí i nebezpečné supercely! VAROVÁNÍ

Na západě Česka se první bouřky objevily už v sobotu odpoledne, v příštích dnech ale budou síle na intenzitě a zasáhnout by měly i další území. Podle expertky na počasí Dagmar Honsové dokonce hrozí, že se z nich stanou nebezpečné supercely. Před bouřkami s přívalovými dešti a krupobitím varuje také Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Bouřky mají podle předpovědi bičovat Česko přinejmenším do příštího čtvrtka. Pokračovat budou i extrémní vedra, v neděli má být až 36 stupňů Celsia.

"Vlnící se studená fronta postoupí do Česka z Německa během nedělního večera do tropického, vlhkého a instabilního vzduchu – tedy ideálních podmínek pro tvorbu silných bouřek. V západní části území se tak začnou tvořit místy silné bouřky, doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě až kolem 30 mm, krupobitím a nárazy větru o rychlosti kolem 70 km/h," uvedla pro TN.cz odbornice na počasí Dagmar Honsová.

Lidé by měli počítat se silnými bouřkami během celého týdne. "Nadále se budou tvořit místy silné bouřky doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy, a sice přívalovým deštěm – jeho intenzita poroste až k 50 mm, krupobitím a silným větrem o rychlosti až 90 km/h," pokračovala Honsová.

Česku hrozí také supercely

Podle expertky na počasí to ale není to nejhorší, co Česku hrozí. Meteorologické modely uvádí vysoké hodnoty CAPE, tedy dostupnou konvektivní potenciální energii pro tvorbu bouřek a výrazný střih větru, poukázala.

"To jsou dobré podmínky pro tvorbu supercelárních bouří. Ty jsou spojeny s tornády," řekla Honsová.

Supercela je bouřka tvořená silným vzestupným proudem, který rotuje kolem své osy a jemuž se říká mezocyklóna. "V Česku nejsou supercelární bouře tak časté jako v USA. Jejich zvýšený počet přinesl například 16. červen 2016 nebo 22. červen 2017. V květnu 2001 se ze supercely na území Česka vytvořilo tornádo. Tyto bouře mají delší dobu životnosti," uzavřela meteoroložka.

Výstraha před bouřkami i vedrem

Výstraha ČHMÚ před silnými bouřkami platí do pondělní třetí hodiny ráno pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj (Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany), Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj (Jičín, Nová Paka) a kraj Vysočina (Humpolec, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou).

Výstraha před bouřkami:

"Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně," doporučují meteorologové.

Výstraha před vysokými teplotami:

Pokračuje i varování před vysokými teplotami, pro západní část země dokonce velmi vysokými. Výstraha platí do pondělní půlnoci. "Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách," uvedl ČHMÚ.

