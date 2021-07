Tropická bouře Elsa pustoší New York. Silnice a stanice metra se ocitly pod vodou. Místní se kvůli silným dešťům a bouřkám brodí po pás ve vodě ve chvíli, kdy se snaží dostat na nástupiště. Úřady varují před vstupem do metra a vyzývají obyvatele, aby metrem raději nejezdili, případně zůstali doma. Očekává se, že se bouře Elsa do města vrátí.