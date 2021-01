Silné mrazy přejí vinařům. Vyrazili na sklizeň zmrzlého ovoce

Když jde o úrodu, nehledí se na čas. Desítky sběračů strávily ve vinicích celou noc. Už od pátečního večera vinaři nervózně sledovali teploměr a přáli si, aby konečně pořádně mrzlo.

Teplé zimy většině vinařů už několikrát zničily plány na ledové víno. Mnozí proto posbírali hrozny už na začátku zimy. "Ty hrozny by to nezvládly. Kvůli počasí by to zhnilo a nic by tam nezůstalo," řekl televizi Nova v listopadu minulého roku vinař Ctirad Králík.

Zmrzlé hrozny se totiž sklízejí až při nejméně sedmi stupních pod nulou. "My jsme to naposledy dělali v roce 2016. Ale to bylo tak sedm, osm stupňů. Teď do rána má být až mínus 14, tak jsme za to rádi, že máme dostatek času," svěřil se vinař Tomáš Krist.

Sběrači jen na jihu Moravy u Milotic během mrazivé noci posbírali hrozny ze čtyř hektarů vinic. Čím hlubší mráz, tím lépe. Hrozny se totiž ještě zmrzlé lisují. Hroznový nektar tak neředí zmrzlá voda z bobulí.

Ledové víno má zvláštní chuť díky vysokému obsahu cukru. U vylisování běžných hroznů je výlisnost téměř 75 procent, ale u ledového vína je to něco kolem 20 a 25 procent.

Kvůli potřebnému mrazu a specifickým podmínkám se ledová vína daří vyrábět jen v několika evropských státech nebo v Kanadě.