Silničářům jde v práci o život! Za jediný den jejich auta třikrát srazili

Na dálnici D1 v pondělí dopoledne narazil do světelné šipky polský kamion, jeden z pracovníků skončil v nemocnici. Jen o pár hodin později se na stejné dálnici stala další nehoda. Do auta silničářů vrazila dodávka. I v tomto případě musel být jeden z pracovníků přepraven do nemocnice.

Ani úterý nebylo bez problému. Na výjezdu z Českých Budějovic vjel do auta silničářů kamion. Nikomu se tentokrát nic nestalo. "Nemohl jsem se vyhnout, protože řidiči s osobáky vůbec nemají tušení, co my řídíme za kolosy," vysvětlil řidič kamionu.

"Najednou rána, celý auto popolítlo. Je to pět minut, co jsem chtěl jít k autu. Ještěže jsem nešel, protože kdo ví, jak by to dopadlo. On by mě zabil," popsal událost pracovník Správy a údržby silnic (SÚS) Jihočeského kraje Pavel Šmíd.

Jen za poslední týden jde už o pátou takovou nehodu. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla od roku 2011 především řidiči nákladních aut srazili 340 šipek. "Zranili 74 lidí a tři dálničáři při těchto nehodách dokonce přišli o život," dodal.

"Jezdí hodně rychle, nerespektují, vrací se okamžitě, a když mají pocit, že se nic neděje, tak jezdí stovkou, stodesítkou,“ přiblížil pracovník ŘSD Jan Svoboda.

Dopravní experti tvrdí, že nejčastější příčinou takovýchto dopravních nehod je používání mobilního telefonu, zejména pak psaní textových zpráv. "Používání mobilu nebo vedení hovoru snižuje pozornost řidiče velmi podobně jako při požití určitého množství alkoholu," doplnil dopravní expert Robert Kotál.