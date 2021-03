Silnice jako ementál! Zařadit dvojku si troufnou jen místní kaskadéři

Urvané kolo nebo oddělané tlumiče. To jsou nejčastější defekty, které potkávají řidiče na silnici III. třídy z Dlouhé Loučky do Křivé. Šest let už je komunikace v dezolátním stavu, jenže Olomoucký kraj to jako zřizovatel komunikace vyřešil dopravní značkou s úpravou rychlosti.