Auta skončila zaklíněná v sobě i na střeše, silnice pokryla ledovka

Nehoda se stala i přímo v centru Jihlavy, kde blokovala dopravu. Řidiči na kluzké vozovce nedobrzdili a auta zapasovali do sebe. Dostat je znovu od sebe se ukázalo jako nadlidský úkol a nakonec auta musela krokem odjet společně.

Neslavně dopadlo osobní auto u Věže na Havlíčkobrodsku. Po smyku v zatáčce vylétlo ze silnice a skončilo na střeše. Problémy dělaly řidičům i mlhy. Řada z nich v nich nepoužívala mlhovky nebo jezdila dokonce na denní svícení.

"U řidičů je zvláště důležité, aby měli v pořádku osvětlení vozidla, v případě ranních a odpoledních mlh nejezdili na denní svícení," nabádá policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jenže řidiči často vůbec nevědí, jaká světla používat. A jestli a kdy zapínat přední a zadní mlhovky. Mlhovky by se vůbec neměly používat třeba ve městech a obcích nebo v kolonách. Hlavně přední totiž mohou řidiče oslňovat podobně jako dálková světla. Mrznoucí mlhy a ledovka hrozí podle výstrahy meteorologů znovu od půlnoci až do středečního poledne. A to hlavně na Moravě a v severních Čechách.