Blesková povodeň podemlela silnici, tohle byste pod ní nečekali

Ve čtvrtek se Libčicemi prohnala blesková povodeň, voda brala vše, co jí stálo v cestě. Velká voda se vyvalila i na silnici mezi vesnicemi Dražetice a Chramiště na Příbramsku. Tam napáchala velké škody přímo na vozovce.

Ta se po bleskové povodni celá vyboulila a popraskala. "Při tomto poškození se ukázalo, že v asfaltu jsou zality pneumatika a další odpad," popsala paní Radka P. podloží pod komunikací.

Kvůli poškozené vozovce se změnil i jízdní řád linky 460. "Ranní spoj s pravidelným odjezdem v 6:52 z Nového Knína je kvůli přípojům na Dobříš rozdělen na dva spoje – první odjíždí z Nového Knína v 6:52 do Dražetic a zpět. Druhý jede z Nového Knína v 7:18 do Chramiště a zpět a následně pokračuje přímo bez zastavování až na Dobříš, neboť v Novém Kníně již nestíhá žádný ze tří spojů linky 361 jako přípoj do dobříšských škol," informuje Pražská integrovaná doprava.

Za odpadky pod komunikací ale podle kraje nestojí nekvalitní podloží. "Podemletí vozovky v úseku Dražice - Chramiště způsobil přítok velkého množství vody během "silné bleskové povodně", který způsobil poničení asfaltového koberce. Podle informací zaměstnanců Krajské správy a údržby silnic SK z oblasti Benešov se v případě odpadků jedná o naplaveninu, kterou přinesla voda. Proudem vody sem byla částečně splavena i dřevní hmota a ta stejně jako ostatní cizí předměty také nebyla v podloží pod silnicí," uvedla odborná referentka Středočeského kraje Helena Frintová.

Komunikace prošla rekonstrukcí loni, opravovány byly ale jen asfaltové vrstvy vozovky, oprava podkladu se neprováděla.

Na rekonstrukci již kraj pracuje. "Nyní je již zatím provedena provizorní oprava vozovky, krajnice, vyčištění příkopů od naplavenin a další. Konečnou opravu navrhne cestmistr," doplnila Frintová.

Pokud se prokáže, že byly jako podloží použity nevyhovující materiály, provede kraj kontrolu i u dalších úseků.