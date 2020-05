Vichr si na letišti pohrál s obřím Dreamlinerem. Natlačil ho na Airbus

Ve čtvrtek podle záznamů z kamery, které zveřejnil portál Aeronews, přecházela přes mezinárodní letiště v Kataru velmi silná bouře, nárazy větru v ní dosahovaly rychlosti kolem 112 kilometrů v hodině.

Zaparkovaný letoun Boeing 787 Dreamliner se kvůli větru najednou otočil o 90 stupňů a rozjel se přímo na další zaparkované letadlo Airbus A350.

První z letadel má poškozený kokpit, druhé má proražený trup z boku. Je nutné si uvědomit, že prázdný Boeing 787-800 má více než 110 tun, když není naložený.

Během bouře bylo podle portálu Cranfield Analyst poškozeno dalších pět italských letadel. V souvislosti s větrem mělo bourat další letadlo na stejném letišti už 15. dubna, kdy japonský Boeing 737 narazil do nástupního můstku.

It happened yesterday, April 30 in Doha: a parked 787 Dreamliner Qatar Airways was pushed into a parked A350 by strong winds during a storm. Video received from a friend. @jonostrower @AirlineFlyer @winglets747 @brandonsblog @WandrMe @SpaethFlies @flightradar24 @MaxK_J @A350Blog pic.twitter.com/7zojpTQo0X