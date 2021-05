Silný vítr opět potrápí Česko! Meteorologové vydali další výstrahu

Do Česka se přihnal silný vítr, který by podle meteorologů mohl na horách v nárazech během dne dosahovat i rychlosti 90 kilometrů v hodině. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) aktualizoval výstrahu, která je platná až do úterního večera. Současně meteorologové varují, že silný vítr potrápí Českou republiku i ve středu.