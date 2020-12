Silný vítr se přihnal do Česka! Hasiči hlásí stovky výjezdů, policisté uzavírají silnice

Předpověď meteorologů se vyplnila, Česko zasáhl velmi silný vítr, který trápí zejména východ a sever republiky. Hasiči v souvislosti s počasím hlásí stovky výjezdů. Policie musela kvůli popadaným stromům uzavřít několik silnic. Výstraha je platná až do půlnoci v noci na úterý.

Velmi silný vítr zasáhl Česko v neděli po poledni, od té doby mají jednotky Integrovaného záchranného systému plné ruce práce. Jen na Vysočině, kde platí výstraha s vysokým stupněm nebezpečí, vyjížděli hasiči do pondělního rána k více než 200 událostem.

"Nejčastěji hasiči odstraňovali spadané stromy a větve, které padly na komunikaci a bránily tak plynulému provozu. Nejvíce událostí řešili hasiči na Havlíčkobrodsku a Žďársku," potvrdila TV Nova mluvčí hasičů Petra Musilová s tím, že hasiči vyjeli také k několika nehodám, kdy auta narazila do popadaných stromů. Nehody se naštěstí obešly bez zranění.

Kvůli popadaným stromům musela policie v noci uzavřít několik silnic. Uzavřeny musely být komunikace II/353 od exitu 119 dálnice D1, dále komunikace II/351 mezi obcemi Česká Bělá a Chotěboř a také III/3438 mezi obcemi Český Herálec a Vortová.

Zhruba kolem čtvrté ranní policisté uzavřeli také komunikace II/353 mezi obcemi Zhoř a Stáj a II/523 mezi Humpolcem a Krasoňovem. "Na zprůjezdnění se bude pokračovat v ranních hodinách po zlepšení povětrnostních podmínek," uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před velmi silným větrem platí v částech Libereckého kraje (Frýdlant, Liberec) do pondělního poledne, v částech Pardubického (Hlinsko, Chrudim, Litomyšl, Vysoké Mýto), Olomouckého (Jeseník, Šumperk), Moravskoslezského (Bruntál, Krnov, Rýmařov), Středočeského (Čáslav) kraje a částech Kraje Vysočina (Havlíčkův Brod, Chotěboř, Žďár nad Sázavou) do 20:00. V částech Moravskoslezského kraje (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Třinec) pak výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí až do půlnoci v noci na úterý.

Pro části Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Středočeského, Jihočeského, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského kraje a části Kraje Vysočina pak platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí.

Grafická podoba výstrahy před silným větrem: