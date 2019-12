Silvestr bez chlebíčků? Kacířství! Češi ale nakupují na poslední chvíli

V nákupních centrech to na Silvestra znovu vypadalo jako v mraveništi. Lidé ještě na poslední chvíli sháněli občerstvení na noční oslavy. V tom Češi prý neradi experimentují, na stolech se příliš neobjevují exotická jídla, na plné čáře vyhrávají chlebíčky.



"Bohužel se nám potvrdilo pravidlo to, co se stává u českých zákazníků, že to nechávají všechno na poslední chvíli," zhodnotil ředitel obchodního řetězce Šimon Klučka.



Chlebíčky každoročně na Silvestra připravuje i 23letý Norbert. Také on se na nákup vydal až v úterý dopoledne. Na rozdíl od starších generací ale potřeboval trochu odlehčenější ingredience. "Dělám chlebíčky s avokádem, uzeným lososem a zeleninou, protože to je zdravější," vysvětlil.



Sehnat suroviny byl pro mladého muže chvílemi doslova boj. Prodírání přeplněnými uličkami a téměř poloprázdné regály s vekami.



Připravit chlebíčky bylo nakonec to nejsnazší z celého dne. Stačilo rozmačkat avokádo, přidat trochu cibule, osolit a opepřit. Vzniklou pomazánkou namazat veky a vše dozdobit lososem a rajčaty.

Češi vzali útokem také regály s alkoholem. Podle odborníků na oslavu Nového roku nejčastěji kupují sekt.