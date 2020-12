Silvestr oslavíme v pořádném mrazu, teploty můžou klesnout až k -9 stupňům!

Ve čtvrtek bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) převážně jasno až polojasno. Během dne se začne postupně zatahovat nízkou oblačností, ojediněle tak může místy sněžit. Teploty se budou přes den pohybovat kolem -1 až 3 °C.

"Na Nový rok počasí u nás začne ovlivňovat od západu brázda nízkého tlaku vzduchu. Postupně k nám začne kolem tlakové níže se středem nad Itálií proudit teplý vzduch od jihu až jihovýchodu. V příštím týdnu počasí u nás bude ovlivňovat rozsáhlá oblast nízkého tlaku vzduchu nad jihozápadní Evropou," uvádí ČHMÚ.

Ještě v noci na pátek tak bude pořádná zima, teploty klesnou k -1 až -5 °C, při zmenšené oblačnosti může být až – 9 °C. Přes den by pak mělo být kolem -1 až 3 °C. Obloha bude většinou oblačná až zatažená.

Už v noci na sobotu se začne znatelně oteplovat. V noci by měly teploty klesat k maximálně k -5 °C, na východě může být dokonce nad bodem mrazu. Přes den pak bude kolem -1 až 3 °C, na východě kolem 5 °C. Kromě oteplení se přidají i srážky, které mohou být sněhové nebo mrznoucí. K večeru se bude sněžení ve středních polohách měnit na déšť. ČHMÚ upozorňuje na to, že se může místy vzhledem k počasí tvořit ledovka. Ta může Česko trápit několik dalších dní.

V neděli bude převážně zataženo, na většině území se bude objevovat déšť, v Čechách v polohách nad 500 metrů by mohlo sněžit, na Moravě a ve Slezsku to bude v polohách nad 800 metrů. Teploty v noci klesnou k 3 až -1 °C, na západě může být kolem -3 °C, přes den pak bude kolem 2 až 6 °C. Meteorologové opět upozorňují na to, že se může místy tvořit ledovka.