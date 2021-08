Silvinka (14) je z nemocnice doma, má ale bolesti. Po tornádu ví, čím bude

Čtvrtek 24. června změnil na Moravě životy mnoha lidí. Zatímco Silvie ležela zraněná na poli, její rodina hledala úkryt před zkázou v domě. Matka s dívčiným čtyřletým bratrem to zkoušeli v kuchyni pod stolem. A když tornádo odfouklo střechu, hledali další úkryt.



"Já jsem čekala, až to přejde, modlila jsem se, začala jsem se bát a malý byl pode mnou. Nechal se nést jako loutková panenka. Věděla jsem, že dcera je v autobuse, že mám venku dítě a to pro mě bylo hrozné," svěřila se TV Nova matka Silvinky.

Na ulici propukla panika a bylo slyšet pláč. Stromy, auta a cihly byly rozházené po krajině. Autobus ale nikdo neviděl. "Prosila jsem, jestli někdo neviděl autobus. Nikdo mi nedokázal odpovědět, kde je," vyprávěla matka.

Jediným funkčním dopravním prostředkem bylo kolo. Ale ne nadlouho "Samozřejmě odešlo hned, ta kola se propíchala, takže jsem ho nesla v rukách nebo jsem jela na ráfku," vysvětlila žena.

Nakonec autobus našla, ležel za sutinami, třicet metrů od cesty. "Viděla jsem, jak tam leží na zemi, celá od bláta a křičela," popsala okamžiky hrůzy.

Zranění byla vážná. Prasklá lebka, zlomené obratle a nohy. Silvii transportoval vrtulník do vídeňské nemocnice, kde dva dny ležela v kritickém stavu. "Bylo to šílené, nechápala jsem, co se stalo, nechápala jsem nic, kde jsem," svěřila se dívka.

Teď už je opět s rodiči a bratrem. Je ovšem stále odkázaná na pomoc druhých a má velké bolesti, optimismus ale neztrácí. "Chci být zdravotní sestra," má jasno.