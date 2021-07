Po měsíci z nemocnice domů. Dívku (14) tornádo zle zřídilo, vyhráno ještě nemá

Příběh 14leté Silvinky, která v době tornáda na jižní Moravě zrovna cestovala autobusem, sledovalo velké množství lidí. Školačka poté, co nebezpečný živel rozmetal autobus, bojovala v nemocnici o život. Nyní se po měsíci konečně vrací domů ke své rodině, kde bude pokračovat v rehabilitacích.

Čtrnáctileté Silvince se 24. června vmžiku obrátil život vzhůru nohama. Cestovala autobusem, které zasáhlo tornádo a vymrštilo jej do vzduchu, jako by to byla hračka. Z dopravního prostředku zbyly jen trosky, ve kterých zůstala školačka zaklíněná. Po nárazu měla proletět celým vozem, skončila v kritickém stavu.

První dny doslova bojovala o život v umělém spánku, ani pak ale neměla vyhráno a musela podstoupit sérii operací. Ve čtvrtek po více než měsíci opustila nemocnici a vrátila se domů ke své rodině, oznámila brněnská fakultní nemocnice na facebooku.

Kromě rozbité hlavy si dívka při nehodě rozdrtila nohu a zlomila tři krční obratle. Při posledním zákroku, který podstoupila, jí lékaři operovali přetržený nerv v pravé noze. Její boj tím ale stále nekončí. Z nemocnice sice již odjela domů, stále ji ale čekají rehabilitace.

Příběh Silvinky sledovali lidé v médiích i na sociálních sítích. V dopise, který její maminka poslala brněnské nemocnici, poděkovala všem lidem za to, že na její dcerku mysleli a přáli jí uzdravení.

"Je neuvěřitelné, kolik nám došlo pohledů, dopisů a balíčků. Silvince udělaly ohromnou radost. Dodalo jí to sílu bojovat a vyrovnat se s touto novou životní událostí. Děkujeme," vzkázala lidem maminka Irena.

"Věříme, že se její stav bude i nadále už jen zlepšovat. A to nejen díky neuvěřitelné péči celé nemocnice, ale i díky vám, Vám všem," dodala. Nemocnice zároveň vyzvala všechny, kteří by Silvince rádi poslali další balíček nebo dopis, aby jej směřovali již přímo na rodinu.

