Svatby: Radek se urazí a nechá krásnou Simonu samotnou na pláži!

Pár si doposud užíval líbánky v Portugalsku plnými doušky. Sympatická Simona zatím slzy Radka přechází s úsměvem. "To je hezký, že se tak umíš dojmout," reaguje na jeho pláč, když Radek poprvé vidí oceán. Přesto další jejich upřímná rozmluva skončí Radkovými slzami, a ten dokonce nechá Simonu samotnou na pláži.

Tento konflikt odstartuje zpočátku nevinná Radkova otázka: "Líbím se ti?" Simona, pravděpodobně neuvědomující si, že balancuje na tenkém ledu, odpovídá s úsměvem: "Líbí se mi tvoje tetování." Radkovy pochyby, že svou nevěstu fyzicky nepřitahuje, se tímto částečně potvrdily. Už po obřadu si stál za tím, že Simča je pro něj vyšší liga.

Nevěsta se snaží Radka uklidnit. "To je poprvé, za celou tu dobu, co tě znám, kdy mlčíš. Až mi to skoro vadí, že nic neříkáš," snaží se manžela rozmluvit. Ten se ale zvedá a beze slov odchází pryč. Jak tohle dopadne? Usmíří se, nebo Radek nedokáže překousnout, že se krásné nevěstě vzhledově nelíbí?

