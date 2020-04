Šimpanz na kole rozprašoval v zoo dezinfekci. "Pomáhá," tvrdí ředitel

Ředitel zoo, která se nachází kousek od Bangkoku, Uthen Yangpraphakorn uvedl, že šimpanz pomáhal s dezinfekcí zoo, aby byla připravená na otevření v momentě, kdy vláda zruší opatření kvůli koronaviru.

"Uklízíme a dezinfikujeme dvakrát nebo třikrát týdně, pokud nám vláda umožní znovu otevřít, budeme připraveni," citoval portál Daily Mail ředitele zoologické zahrady.

Záběry, kde jde pracovník zahrady vedle rozkolísaného kola, na kterém se "vymóděný" šimpanz snaží udržet rovnováhu, pobouřily nejen ochránce zvířat. Ti se již několik let snaží neúspěšně zoologickou zahradu zavřít.

A video of a mask-wearing chimpanzee on a bicycle disinfecting a zoo in Thailand has sparked an online debate about the treatment of animals. #COVID19 pic.twitter.com/6HmcXxMqP7