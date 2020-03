Změny v hromadné dopravě! Kvůli koronaviru se mění jízdní řády

Zatímco většina míst, kde se lidé scházeli, je od minulého týdne zavřená, MHD v jednotlivých krajích nadále funguje, byť v omezeném režimu. Je však také jedním z nejrizikovějších míst, kde by mohlo dojít k nákaze šířícím se koronavirem. Existují tak pravidla, která je ve veřejné dopravě nutné dodržovat.

Pokud je to možné, ničeho se v dopravních prostředních nedotýkejte rukamal Je-li volné místo, posaďte se a vyhněte se držení všech madel a úchytů. Jestliže je dopravní prostředek plný, snažte se udržovat dvoumetrový odstup od ostatních cestujících. Sedejte si také co nejdál od řidiče, ať minimalizujete riziko, kterému je vystaven.

"Každá ochrana je lepší než žádná. Pokud nemusíte, zůstaňte prosím doma,“ nabádá ministerstvo. Ochrana dýchacích cest, dříve spíše doporučovaná, je od čtvrtka na veřejnosti povinnou záležitostí.

Zabránit šíření koronaviru se snaží také jednotlivé dopravní podniky, když dbají na zvýšenou hygienu svého vozového parku.Každý vůz se také po příjezdu na konečnou zastávku vyvětrá .KKaždodenně se dezinfikují madla, parapety, držáky, validátory, nově užívá i čištění ozonem. Na povrchu předmětů totiž nakažlivý vir může vydržet až tři dny.





Podívejte se na opatření v jednotlivých krajských městech:



PRAHA

Pražské MHD se nová vyhláška o ochraně dýchacích cest nijak nedotkne, povinnost zakrývat si ústa a nos platila již od pondělní půlnoci. Rouška je jako ochrana ideální, postačí ale i jakékoli improvizované řešení, například nákrčník, šátek nebo šála.

Slyte to? Dkujeme, e pravidla hry doby koronavirov dodrujete! Ilustran foto: Zdenk Bek, DPP pic.twitter.com/a9EIqWS0x3

Pražský dopravní podnik zavedl několik opatření již v minulém týdnu. Ve snaze chránit řidiče nelze již od pátku nakupovat na městských autobusových linkách jízdenky, zakázáno je nastupovat předními dveřmi, aby přední část byla vyhrazena jen řidičům.

Od minulého pátku také cestující nemusejí v metru, tramvajích a městských autobusech mačkat pro otevření dveří příslušné tlačítko. Otevírání je automatické.

Ve stanicích metra se také objevily zásobníky s dezinfekcí. Přednost k pořízení jízdenek by měla mít mobilní aplikace Lítačka, uzavřena byla většina prodejních míst ve vestibulech metra.

V metru dojde k novému omezení v sobota 21. března, kdy začne jezdit podle prázdninového jízdního řádu. V praxi to znamená prodloužení intervalu odjezdu o jednu až dvě minuty. Tramvaje na podobný rozpis přejdou o dva dny později. U páteřních linek číslo 9, 17 a 22 naroste prodleva mezi tramvajemi jen o 60 vteřin.

Aktualizace! Provoz metra na linkch A a C bude jezdit podle przdninovho jzdnho du ji od tvrtka 19. 3.

Znamen to prodlouen interval o 1-2 minuty.

Przdninov reim na lince B (Zlin ern Most) je nasazen ji od dnenho dnehttps://t.co/LtmToQ1tpk pic.twitter.com/McTjhkYwFx