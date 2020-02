Síť AAA AUTO nabírá desítky lidí, mají letos firmě pomoct prodat 90 000 aut

Skupina AURES Holdings, provozovatel sítě AAA AUTO, momentálně hledá uchazeče na 170 pracovních pozic. Do konce roku se chystá přijmout přibližně 200 zaměstnanců. Zvyšování počtu zaměstnanců souvisí s letošním cílem společnosti prodat minimálně 90 000 vozů ve čtyřech zemích. Společnost hledá operátory, mechaniky, IT specialisty i odborníky na data.

„Část pracovníků hledáme dlouhodobě, další potřebujeme přijmout kvůli expanzi společnosti. V létě například chystáme otevření nové pobočky v Liberci, rozrůstají se pobočky v Polsku, budeme nabírat na nové pozice i do oddělení IT. Cílem je mít dostatečné personální zdroje, které nám umožní dále zvýšit roční objem prodaných vozů. Cíl pro letošní rok je minimálně 90 000 aut,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, který provozuje mezinárodní síť autocenter AAA AUTO.



V tuto chvíli společnost hledá 80 zaměstnanců v České republice, 20 na Slovensku, 30 v Polsku a 43 v Maďarsku. „Jedná se o řadu různých pozic napříč firmou, od operátorů call centra, přes programátory k automechanikům či marketérům. Hledáme špičkové kandidáty i na pozice v oddělení Data Science, což je momentálně jedna z nejvíce rostoucích částí naší společnosti,“ uvedla Karolína Topolová s tím, že plný seznam pozic inzerovaných v České republice je možno nalézt na stránce společnosti na https://kariera.aaaauto.cz/volne-pozice.



Za posledních deset let se počet pracovníků sítě AAA AUTO více než zdvojnásobil. V roce 2010 dosahoval necelých 1300, v současné době přibližně 3000. Momentálně tedy připadá na jednoho zaměstnance společnosti zhruba 29 prodaných automobilů ročně.



Skupina AURES Holdings působí na trhu již 28 let. Provozuje síť 57 poboček v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Za dobu své existence obsloužila již přes 2,3 milionu zákazníků. Skupina prodá ročně na 86 000 vozů a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Prodává také zánovní vozy pod obnovenou značkou Mototechna. Společnost se pravidelně umisťuje v žebříčcích CZECH TOP 100 a Českých 100 nejlepších. Pro roky 2017 a 2018 byla držitelem prestižního ocenění Superbrands a umístila se na 2. místě v celoevropské soutěži European Business Awards 2016/2017. Skupinu AAA AUTO vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners. Značky AAA AUTO a Mototechna jsou oficiálním partnerem české nejvyšší fotbalové soutěže – Fortuna ligy. Generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings Karolína Topolová se letos umístila v anketě Top Ženy Česka na prvním místě v kategorii manažerek.