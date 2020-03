Síť AAA AUTO pokračuje s prodejem vozů mimo provozovny, nasadila na něj všechny prodejce

Po uzavření prodejních prostor na pobočkách kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru síť AAA AUTO převedla veškeré své kapacity na zajištění prodeje vozů on-line a přes call centrum. Automobily budou následně zákazníkům bezplatně doručeny až do jejich bydliště nebo mimo pobočku. Síť AAA AUTO již dříve zavedla pravidelnou desinfekci vozů i poboček a kontroluje zdravotní stav svých zaměstnanců. Koronavirus zatím nebyl potvrzen u žádného pracovníka společnosti.



„Již v průběhu týdne jsme přijali soubor opatření, která zákazníkům umožní bezpečný nákup vozu. V současné době to je posílení on-line prodeje a prodeje přes call centrum na maximum. Call centrum, které vyřizuje poptávky po vozech, jež si lidé vyhledají na internetu, má momentálně posílenou kapacitu, která je přes 200 operátorů. Na zajištění doručování či předvádění vozů jsme přesunuli veškeré kapacity prodejců. Jen v Praze jde o zhruba 100 pracovníků, ve zbytku republiky o zhruba pět stovek dalších. Jsme připraveni dostát veškerým závazkům vůči našim zákazníkům,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě AAA AUTO.



Lidé si mohou vozy, o které mají zájem, vybrat na internetových stránkách aaaauto.cz a on-line si je zarezervovat. Na Call centru se na zelené lince 800 110 800 následně domluví na místě a čase předání automobilu, doma nebo tam, kde se jim to nejvíce hodí. Vydesinfikovaný vůz na místo přistaví prodejce. Stejně tak bude možné uzavřít na místě na nákup vozu na splátky úvěr.



AAA AUTO svoje vozy i pobočky pravidelně desinfikuje a kontroluje zdravotní stav svých zaměstnanců. Testovací jízdy provádějí prodejci, kteří dodržují všechny hygienické zásady, striktně kontrolované společností. „Pokud se lidé ke koupi vozu teprve rozhodují, chtěla bych připomenout, že individuální cestování vlastním vozem namísto veřejné dopravy je v době různých epidemií jedním z nejúčinnějších opatření, která pomáhají se nákaze vyhnout,“ poznamenala Topolová.



AAA AUTO proto v současné době svojí nabídku rozšířilo i v sekci vozů nižších cenových kategorií. „Na tisíce dalších vozů nyní poskytujeme slevy. Pro pořízení auta na splátky vám umíme zajistit u našich renomovaných partnerů úvěry výhodnější než v bance,“ uvedla Topolová.