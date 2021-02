Situace je kritická! Plzeňský kraj už nemá pro covidové pacienty lůžka

Plzeňský kraj je ve vážné situaci. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že se v týdnu již dokonce uvažovalo o uzavření jednoho okresu v kraji. Nejhůře je na tom momentálně okres Tachov.



"Nemocnice v našem kraji už nemají kapacitu přijímat další covid pozitivní nemocné. Všichni noví pacienti jsou převáženi do jiných nemocnic v republice, primárně do nemocnice Motol. V této souvislosti omezují další běžnou péči. Zdravotnictví v našem kraji už nedokáže všem nemocným poskytnout adekvátní péči," uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS). Podíl britské mutace je podle ní v kraji u nově pozitivních pacientů téměř 80 procent.

Kraj kvůli vážné situaci svolává mimořádné jednání krizového štábu, který by měl nastalou situaci řešit. "Tématem bude aktuální situace v nemocnicích, možnost uzavření některých okresů a situace na hranicích s Německem," uvedla mluvčí kraje Alena Marešová.



Plzeňský kraj má celkem k dispozici 174 lůžek na JIP, volných je nyní 24. Ty ale slouží jen pro covid negativní pacienty. Pro pozitivní není volné ani jedno. Stejná situace je i u standardních lůžek s kyslíkem.

Volná lůžka v Plzeňském kraji



Plzeňský kraj tak již nemůže pomáhat sousednímu Karlovarskému kraji, který patří dlouhodobě mezi nejvíce postižené. Kraji zbývají pro covid pozitivní na JIP už jen tři lůžka.

Karlovarský kraj přitom již dlouhodobě žádá, aby vláda povolila převoz pacientů do Německa. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl, že o aktivaci převozu pacientů s covidem-19 do Německa má žádat krajská koordinátorka intenzivní péče. Ta to ale podle Babiše neudělala.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) se proti jeho slovům ohradil. "Nerozumím, z jakého důvodu pan premiér zmiňuje krajskou koordinátorku pro intenzivní péči a to, že měla požádat o aktivaci spolupráce na převozech pacientů do SRN, když vedení Karlovarského kraje a já osobně od začátku ledna žádáme nejen premiéra Andreje Babiše, ale i ministra zdravotnictví Jana Blatného o to, aby nám tato spolupráce s našimi bavorskými protějšky a příhraničními nemocnicemi byla ze strany státu umožněna," uvedl Kulhánek.

O situaci ve středu mluvil ministr Blatný na tiskové konferenci. Podívejte se: