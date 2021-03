Slibovali zlepšení, to ale nepřišlo. Odborníci řekli, kde se stala chyba

Česká republika má za sebou dva týdny tvrdého lockdownu, velké rozvolňování se ale zatím nechystá. Počty nově nakažených jsou každý den totiž stále velmi vysoké. "Situace se nevyvíjí ani kriticky, ani příliš optimálně,“ nechal se slyšet ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



Kde se stala chyba?

Odborníci se shodují, že za nelepšící se situací stojí nedostatečná protikoronavirová opatření. "Vláda nepřistoupila k omezení průmyslové výroby. Stále velké množství lidí jezdí do práce,“ tvrdí šéf České lékařské komory Milan Kubek.

"Zřejmě se nepodařilo zachytit největší problémy, které jsou z hlediska kontaktů,“ přidal se epidemiolog Roman Prymula.



Co se musí změnit, aby čísla začala klesat?

Přestože podle expertů epidemie pomalu brzdí, přírůstky nově nakažených jsou stále velmi vysoké. Vláda by tak měla přistoupit k radikálnímu řešení a restrikce na krátkou dobu ještě více zpřísnit. "Čím přísnější opatření jsou, tím rychleji zafungují,“ doplnil Kubek.



Pomoci by mohlo také očkování proti koronaviru. "Je nutné proočkovat co největší množství lidí. Poté poklesne také množství nových případů,“ míní Prymula.



Jak dlouho bude ještě tato kritická situace pokračovat?

Pokud by kabinet opatření nezpřísnil, stávající omezení by musela podle odborníků platit ještě nějakou dobu, aby se situace zlepšila. "Vzhledem k rychlosti by restrikce musely platit ještě dlouho, a to nikdo nechce být v tomto režimu,“ doplnil Prymula.



"Čím přísnější opatření jsou, tím také rychleji fungují. Polovičatá omezení fungují jen napůl,“ uzavřel Kubek.



Dobrou zprávou je, že se v současné době počty nových případů nezvyšují. "Chceme zastavit nárůst. Tento týden bude situace v nemocnicích ještě kritická. Budou mít ještě nepříjemná čísla, ale pak se to zastaví,“ míní vakcinolog Roman Chlíbek. Odborníci však upozorňují, že se také v těchto dnech méně testuje PCR testy.



Epidemie sice pomalu brzdí, rozvolnění se Češi však pravděpodobně nedočkají. Ministr Blatný už dříve avizoval, že si lidé po neděli budou moci maximálně zaběhat nebo vyrazit na procházku mimo katastr obce.

Zároveň vláda volá po prodloužení nouzového stavu, který nyní platí do 28. března. "Finální rozhodnutí padnou ve čtvrtek a budou platit od pondělí,“ doplnil Blatný.



Letos se budeme muset znovu obejít bez tradičních Velikonoc. Více se dozvíte v následující reportáži: