Situace v ČR se zlepšuje. Pomáhá i nový experimentální lék

Aktuálně v nemocnicích leží 6384 pacientů. Méně jich bylo naposledy 21. února. Pacientů ve vážném stavu je 1446. Ještě v pondělí to přitom bylo o 340 víc.

"Zlepšení pozorujeme i u nás v nemocnici, v současnosti máme hospitalizovaných 125 pacientů, což je zhruba o čtvrtinu méně, než jme měli třeba minulý týden. I v těžkém stavu je pouze 36 nemocných, což je téměř polovina," těší ředitele pražské vinohradské nemocnice Petra Arenbergera.

"Situace se zlepšuje, minimálně začíná být optimistická, nebo rozhodně optimističtější než byla třeba před měsícem. Momentálně máme z 211 aktivních standardních lůžek přibližně 95 volných, intenzivní lůžka jsou stále velmi vytížená," uvádí Lucie Chytilová ze Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Aktuálně jsou v Česku volné více než dva tisíce standardních covidových lůžek. Lůžek s umělou plicní ventilací je volných přes 200. Vyočkováno už bylo téměř 1,8 milionu dávek, přes 567 tisíc lidí už dostalo obě dávky. Od úterý také lékaři mohou pacientům podávat experimentální lék Caserivimab - imdevimab, pro který se vžil název Regeneron.

"Do nynějška jsme ve Fakultní nemocnici Brno podali celkem 10 dávek, což si myslím, že je velmi dobrá logistika na to, že přípravek máme od čtvrtka," pochvaluje si vedoucí nemocniční lékárny FN Brno Šárka Kozáková.

V Brně kvůli Regeneronu zřídili centrum, na které se mohou obracet praktičtí lékaři z celé jižní Moravy. "Zavolají, řeknou, o jakého pacienta se jedná, případně pošlou e-mail, pošlou dokumentaci a naše paní staniční objedná pacienta na určitou hodinu, na určitý den," popsala Kozáková.

Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze zatím Regeneron podali deseti pacientům. "My jsme to zatím vždycky dávali pacientům, kteří byli indikování v rámci doporučení českých společností, ale budeme tu indikaci rozšiřovat podle zahraničních indikačních možností," zmínil ředitel Arenberger.

Pojišťovny zatím ale hradí lék jen rizikovým pacientům, kteří splňují přísná kritéria. Jedna dávka vyjde na 60 tisíc korun. Celkem by do Česka do konce května mělo dorazit 12 tisíc dávek. Lékaři mají k dispozici i druhý experimentální lék - Bamlanivimab.