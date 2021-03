Koronavirus: Polsko se na 14 dní uzavře, v Gibraltaru otevírají bary

Třicetitisícový Gibraltar už alespoň jednou dávkou vakcíny naočkoval 90 procent obyvatel a do konce měsíce by měli být naočkovaní všichni. Britská enkláva momentálně otevírá školy, ruší noční zákaz vycházení a bary i restaurace tam teď mají otevřeno až do druhé hodiny ranní.

"Úžasné! Je to poprvé po tak dlouhé době. Konečně jsem mohl jít na večeři s přáteli a nemusel jsem spěchat domů. Mohl jsem se v klidu projít a po cestě jsem se ještě zastavil na skleničku. Je to úžasný pocit," říká jeden z tamních obyvatel Kevin Ruiz.

Gibraltar ale rozvolňoval pomalu a tamní ministryně zdravotnictví nabádá k opatrnosti. "Očkování nám dává určitou bezpečnost, ale stále musíme být obezřetní. Nemáme dostatek dat a důkazů pro to, abychom mohli říci, že jsme zcela v bezpečí," řekla Samantha Sacramentová, ministryně zdravotnictví Gibraltaru.

Naopak Polsko na únorové rozvolnění doplácí. Kvůli vysoké míře nákazy v posledních dnech tamní vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření. Od soboty se tak v zemi na dva týdny uzavřou školky, některé obchody a služby.

"Musíme otevřeně připustit, že Polsko je momentálně v největší krizi od začátku pandemie. Tlak třetí vlny je opravdu velký. Za dnešek jsme zaznamenali 34 tisíc nově nakažených," uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki. Nařízení bude platit i přes Velikonoce. Kostely se v katolickém Polsku neuzavřou, omezí se ale množství účastníků na mších.