Situace v kraji je kritická, varují ředitelé nemocnic! Pacientů s covidem přibývá

Ředitelé nemocnic Královéhradeckého kraje upozorňují na kritickou situaci ve zdravotnických zařízeních. Kapacity jsou podle nich na hranici možností, rozhodli se proto apelovat na občany.

"Chceme Vás požádat o to, abyste vy sami, bez ohledu na nyní nebo v budoucnu platná omezení, přistoupili k takovým opatřením, která ochrání Vás i Vaše okolí před nekontrolovaným vývojem situace a těžkými dopady na zdraví a na celou společnost," apelovali ředitelé ve společné výzvě.

Příliv pacientů neustává i přesto, že nemocnice přijaly řadu opatření, přesunuly zaměstnance a otevíraly stále další oddělení pro covidové pacienty, jsou aktuálně přetížené. Otevírání dalších oddělení je již velmi omezené a zajištění péče je možné jen díky transportům pacientů do jiných regionů.

"Mějte na paměti, že koronavirus může nakazit Vás i Vaše nejbližší a že těžký průběh se netýká jen seniorů, ale mnohdy dopadá i na daleko mladší lidi, a i ti jen s obtížemi překonávají kritický stav a někdy ho ani přes veškeré naše úsilí nezvládnou. Děláme pro všechny nemocné v našich nemocnicích, ať již s COVID-19 či jinými závažnými chorobami, maximum možného. Neztěžujte to, prosím, nám ani našim nemocným svým neuváženým chováním. I Vy se můžete ocitnout mezi nimi," stojí dále ve výzvě.

Ředitelé apelují na dodržování všech platných nařízení. Žádají, aby lidé omezili cestování a setkávání větších skupin (i rodinných) jen na naprosto nezbytnou míru, chránili pomocí roušek či respirátorů sebe i své okolí, dodržovali rozestupy a vyvarovali se velkých akcí a pečlivě si umývali a dezinfikovali ruce. Ke všem "R" (roušky, ruce, rozestupy) by lidé podle nich měli přidat nejdůležitější "R", tedy rozum.

"Chceme, aby naše děti mohly co nejdříve do škol, chceme, abychom se mohli vrátit ke svým povoláním a profesím, mohli do kin a divadel, chceme, abychom si opět mohli naplno užívat život, abychom mohli vycestovat na dovolenou – a jistě to chceme všichni. Buďme proto rozumní a ukáznění. Jen tak se nám to všem podaří. Rychlost, s jakou se budeme vracet k normálnímu životu, záleží na přístupu nás všech. Bez společného úsilí a rozumného přístupu všech to nepůjde," stojí v závěru výzvy.

Celou výzvu ředitelů nemocnice Královéhradeckého kraje najdete zde:

