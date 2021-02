Situace v nemocnicích: Lidé s lehkým covidem můžou končit v tělocvičnách

Hospitalizovaní lidé s koronavirem, kteří mají lehčí průběh nemoci, by mohli být v případě vyčerpání kapacit nemocnic umisťováni do tělocvičen. Po pátečním jednání vlády o tom informoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

České nemocnice jsou pomalu na hraně svých kapacit. Počet hospitalizovaných se už dlouhodobě pohybuje kolem šesti tisíc. Nemocnice se navíc potýkají s vysokou zátěží i nedostatkem lůžek a personálu.



Například ve středočeských nemocnicích leželo k pátku ráno 616 pacientů s koronavirem, z toho je 137 na JIP. Ministr zdravotnictví už dříve přiznal, že situace je kritická. Proto přišel s řešením.



"Ve chvíli, kdy by došlo k hraničnímu vyčerpání systému v Česku, je možnost umisťovat zejména ty pacienty s lehčím průběhem do zařízení, která nejsou určena lékařské péči. Mohly by to být i tělocvičny,“ řekl po pátečním jednání kabinetu Blatný.



Podle epidemiologa Romana Prymuly by nemocnice v Česku mohly být plné už za dva týdny. Převozy pacientů jinam označil za katastrofický scénář. Některé pacienty by však mohly sanitky převážet do lázní.



"V podstatně (by to znamenalo) vymístit z nemocnic všechny lehčí případy do lázní nebo jiných záložních prostor a využít kapacitu, která tam je. Ale pokud nebudeme mít dostatek ventilátorů, je to problém. Musíme reagovat okamžitě a nečekat, co bude za tři týdny,“ řekl Prymula ve středečních Televizních novinách.



Vláda v pátek také schválila zpřísnění opatření. Od pondělí už lidem nebudou stačit látkové roušky. Češi tak budou muset v obchodech nebo MHD nosit povinně respirátory, nanoroušky nebo dvě na sobě nasazené chirurgické roušky.

