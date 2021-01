Situace ve Zlínském kraji je kritická, sanitky už musí odvážet pacienty jinam

Zlínský kraj zažil krizi už v listopadu. Desítky covid-19 pozitivních osob odtud sanitky musely převézt do okolních regionů, některé až do Prahy. V úterý transporty z východu Moravy začaly znovu.

"Jeden pacient jel ze Zlína do Fakultní nemocnice Olomouc, dvě pacientky potom z Uherského Hradiště do fakultních nemocnic v Brně a další jel až do Znojma," uvedl Egon Havrlant, mluvčí nemocnic Zlínského kraje.

V nemocnicích chybí personál. Nakažených je přes 7000 zdravotníků. Od začátku roku jich přibylo zhruba tisíc. Vláda přitom minulý týden znovu umožnila návštěvy, byť za přísných pravidel. Ty byly v nemocnicích zakázané od prosince. "Mě to překvapuje, že to povolili právě teď, když je ta situace poměrně riziková a kritická,“ řekla Věra Prousková, ředitelka nemocnice ve Vsetíně.

Převozy, tentokrát necovidových pacientů, zvažuje i frýdecko-místecká nemocnice. Krnovská nemocnice potřebuje akutně přístroje pro vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii. O deset takových přístrojů žádá státní hmotné rezervy. Problém je i s ventilátory. Kritická situace ve Zlínském kraji je i v domovech pro seniory. Covid je už ve většině z nich. První dva domovy ve Zlíně a Buchlovicích ve středu startují očkování.