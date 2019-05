Facebook chystá novou funkci: Seznamku pro tajně zamilované!

V dnešní hektické době není jednoduché natrefit na toho pravého. Snad právě z toho důvodu Facebook chystá novou funkci – seznamku. Systém je to opravdu jednoduchý. Konverzovat se svým novým objevem můžete v mžiku a úplně zadarmo. Jak na to?

Na Facebooku máme mnohdy stovky nebo dokonce tisíce přátel. Ne všechny ale dobře známe. Skutečných kamarádů je mezi nimi jen pár. Ostatní mohou být třeba pracovní kontakty nebo náhodní známí. Perfektní partner pro vás se může nacházet právě mezi nimi.



Facebook odtajnil své plány na konferenci F8, kde uvedl, že funkce Dating (randění) bude ve zkušebním provozu koncem tohoto roku zatím ve 14 zemích. Princip je úplně jednoduchý. Z celkového počtu přátel označte devět, kteří se vám líbí.



Oni sami neuvidí, že jste je označili, dokud vás neoznačí sami. Šance na ztrapnění tedy de facto neexistuje. Za předpokladu, že vás vámi označení přátelé taktéž označí, Facebook vám to oznámí a spojí vás na messengeru. V plánu nemá být ani to, že by měla být seznamka zpoplatněna. Potkat toho pravého můžete tak úplně zadarmo.