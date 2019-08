Skandál před odletem! Piloty odvedla policie. Nadýchali alkohol

Dva piloty letecké společnosti United Airlines zatkli na letišti ve skotském Glasgow. Před nástupem k letu do New Yorku se museli podrobit dechové zkoušce, která u nich potvrdila nepovolené množství alkoholu.

Cestující se plánovaného letu do New Yorku v sobotu večer nedočkali. Jejich piloty totiž odvedla policie a let byl podle televize BBC zrušen.

Muži ve věku 45 a 61 let zatím nebyli obviněni, zůstávají však ve vazbě a v úterý se mají postavit před soud v souvislosti s porušením legislativy, která se vztahuje i na pilotování letadla pod vlivem alkoholu a drog.

Americká společnost United Airlines v prohlášení uvedla, že bezpečnost cestujících a posádky je "hlavní prioritou" společnosti. Piloti byli okamžitě vyřazeni ze služby a aerolinka spolupracuje s místními úřady.

Povolené množství alkoholu v dechu je u pilotů ve Skotsku o více než polovinu nižší, než v případě řidičů. Pilotům v případě odsouzení hrozí finanční pokuta, mohou být ale odsouzení až k dvouletému trestu odnětí svobody. Podobný případ se stal na stejném letišti v roce 2017. Oba piloti tehdy skončili za mřížemi.