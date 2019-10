Skandál v civilní rozvědce: Tajná služba vyzradila jména špionů a sídlo!

Dům na první pohled vypadá jako běžné sídlo firmy, ve skutečnosti se však jedná o utajovanou budovu civilní rozvědky. Sídlo své firmy tam nahlásil člověk, který měl vysoký post na Úřadu pro zahraniční styky a informace. K dispozici je tak veřejně dostupný soupis všech firem, které v objektu sídlí. Informaci jako první přinesl web irozhlas.cz.

"Ten člověk povyšoval a povyšoval. To znamená z té doby, kdy byl utajený a měl vytvořenou takzvanou legendu, tak si to neuvědomil. Problém je, že ten objekt můžete vyměnit za nějaký jiný, horší je to s těmi lidmi," řekl bezpečnostní expert Andor Šándor

Pracovník rozvědky měl v tomto domě registrovanou živnost od roku 2002. Přesunul ji až letos v létě, kdy se o objekt začala zajímat média. Podle bezpečnostních expertů by se podobné věci stávat neměly. Politici navíc volají po vyvození důsledků.

"Je to zatím jenom nějaká informace z jednoho webu. Ale pokud by se tak opravdu stalo, tak by bylo potřeba danou věc řešit a zodpovědného člověka potrestat," řekl poslanec Jan Chvojka (ČSSD). "Je to prostě průšvih. Je to veliký průšvih. Protože my jsme samozřejmě závislí na mezinárodní spolupráci zpravodajských služeb," řekl poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09)



"V případě, že se ty informace potvrdí, tak je to samozřejmě velký malér. A v tom případě je samozřejmě potřeba vyvodit personální důsledky," řekl předseda SPD a poslanec Tomio Okamura. Civilní rozvědka se k budově nehlásí a na žádost o vyjádření nereagovala. Opatrné je i ministerstvo vnitra, pod které služba spadá.

Zveřejnění takových informací může ohrozit nejen bezpečnost tajných operací, ale hlavně samotných pracovníků rozvědky.