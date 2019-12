Skandál v katolické církvi! Zakladatel řádu zneužil nejméně 60 dětí

Legionáři Kristovi zveřejnili zprávu, která činy zemřelého duchovního popsala. Některého jeho údajné prohřešky vyšly najevo už za jeho života. Když se mu pracovně velice dařilo a těšil se z přízně a podpory Svatého stolce, přišlo prvních několik obvinění - z porušování celibátu, otcovství k vícero dětem a sexuálního zneužívání dětí a mladých mužů.

Marcial Maciel odešel do důchodu pouze dva roky před svou smrtí ve věku 85 let. Papež Benedikt XVI. chtěl, aby okamžitě odešel z veřejného života. Tehdy ho vyzval, aby se už věnoval jen modlitbám a pokání.

Řád, který je považován za ultrakonzervativní, přiznal některé další skandál Marciala už v roce 2010. Několik mužů ho údjně obvinilo z obtěžování. Toho se měl dopustit v 40. a 60. letech minulého století.

Ve zprávě jsou ale popsány prohřešky i dalších duchovních. Celkem 33 členů katolických řádů mělo za posledních 80 let zneužít 175 dětí. "Z 33 kněží již šest zemřelo, aniž by byli souzeni. Jeden byl odsouzen a další jeden - už zbaven postavení duchovního - je souzen v současnosti," přiznal řád ve zprávě. Není však jasné, co se stalo se zbylými 25 duchovními.