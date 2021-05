Skandál ve věznici. Dozorci měli vězně šikanovat, pořád ale chodí do práce

Podle Generální inspekce bezpečnostních sborů se příslušníci vězeňské služby dopouštěli trestné činnosti nejméně od února loňského roku až do letošního ledna.

Dělo se tak za zdmi věznice Rýnovice, kterou před časem proslavilo, že tam trávil poslední dny trestu omilostněný vrah Jiří Kajínek.

Obvinění dozorci měli podle vyšetřovatelů mlátit vězně, kteří byli umístěni na tzv. uzavřeném oddělení. A to prý za jakékoliv drobné požadavky. Přitom měli v pozici úřední osoby využívat toho, že kdyby se vše provalilo a kázeňsky řešilo, tak vězňům kvůli jejich minulosti nebude nikdo věřit.

Nakonec se na to ale přišlo a případ řeší inspektoři z GIBS. Ti už obvinili 15 dozorců, kterým teď hrozí, že vymění uniformu vězeňské služby za stejnokroj odsouzených na tři až deset let. Přitom ale nikdo z nich nebyl podle dostupných informací zproštěn výkonu služby a všichni normálně dál chodí do práce.