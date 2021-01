Skandál! Vezli stařečky na očkování zbytečně. Vakcíny mnohde nejsou

Zlost, naštvání, rozhořčení nad neúctou ke stáří. Tyto pocity provázejí potomky lidí starších 80 let, kteří v pondělí přivezli své rodiče a prarodiče na rezervovaný termín očkování proti koronaviru, ale marně. Na mnoha místech buď vůbec neměli vakcíny, jinde by staří lidé museli čekat v mrazu ve frontě.

"Vezli jsme 86letého dědu mnoho kilometrů do Neratovic a zpátky úplně zbytečně. Na místě nám řekli, že nemají vakcíny a že si máme na internetu hlídat, kdy je budou mít a znovu se objednat," řekl rozčíleně čtenář TN.cz Karel Šulc. Podle jeho slov tam přijela na očkování v mrazu -7 stupňů Celsia asi desítka dalších seniorů, kteří byli také odmítnuti. "Ti ale přijeli bez doprovodu, zřejmě hromadnou dopravou," dodal.

"To, že nemají vakcíny, se může stát, ale proč neobvolali objednané lidi a neupozornili je, ať nejezdí zbytečně?" zlobí se i jeho partnerka. Rozčiluje ji, že by měla znovu celé hodiny sedět u internetu a doslova číhat na nový termín pro objednání.

Neratovická nemocnice ale tvrdí, že objednaným lidem předem telefonuje. "Snažíme se dát to lidem vědět a velice nás mrzí, pokud jsme někomu nestihli říct včas, aby zatím nejezdil," řekla TN.cz mluvčí nemocnice Petra Plutnarová.

Nedokáže si vysvětlit, jak je možné, že rezervační systém v pátek lidem nabízel termíny na tuto dobu, přestože nemají pro lidi starší 80 let žádné vakcíny. Nové termíny pro očkování nejohroženější části populace jsou v Neratovicích v nedohlednu. "Kraj nám sdělil, že vakcína až do konce ledna nebude," konstatovala mluvčí nemocnice.

Vakcíny nemá ani příbramská nemocnice, ta ale termíny k očkování prostřednictvím rezervačního systému vůbec nenabízí. "Je to z důvodu omezených dodávek vakcín, které aktuálně aplikujeme zdravotníkům, zaměstnancům kritické infrastruktury a rizikovým pacientům v ústavech sociální péče," píší zdravotníci na webu nemocnice.

A očkování nejohroženější skupiny populace je v hornickém městě také "ve hvězdách". "Začátek očkování veřejnosti bude závislý na dodávkách vakcinačních látek a aktuální metodice. V průběhu ledna s ním spíše nepočítáme," uvádí dále web.

Mnoho zbytečných kilometrů má za sebou také Lenka Rapčanová, která vezla 81letou babičku ve dvacetistupňovém mrazu do nemocnice AGEL v Novém Jičíně. Od vrátného se dozvěděla, že není ten den první, kdo přijel zbytečně a že prý někdo rozesílal e-mailem a SMS informaci o zrušení termínu v novojičínké nemocnici.

"To, že jsem projela benzín a strávila dvě hodiny mimo domov, mi nevadí, aspoň jsem po dlouhé době viděla babičku. Co mi ale vadí, je to, že tahají 80leté lidi a starší v mínus dvaceti stupních na slibované očkování a houby z toho. Kde to žijeme? Pořád nám chtějí tvrdit, že rezervační sysytém funguje?!?" zlobí se vnučka.

Bez očkování odjeli i další dva senioři (83 a 84 let), tentokrát ale z fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, kde bylo ráno dost rušno. "Byli objednáni na 10:15 a 10:45. Když jsme přijeli, stála tam fronta asi 70 až 80 lidí, kteří se tísnili hlava na hlavě v malé čekárně a v chodbičce. Dozvěděli jsme se, že bychom museli vystát frontu na registraci a pak ještě další frontu na samotné očkování, a tak jsme radši odjeli domů," řekla TN.cz Adéla Kodičková, která také vezla prarodiče 30 kilometrů do Krče úplně zbytečně.

Mluvčí krčské nemocnice Petr Sulek ale tvrdí, že o frontách při očkování neví. Připustil jen, že v pondělí ráno od sedmi hodin se očkování rozjíždělo pomaleji. Podle jeho slov to bylo ovlivněno i tím, že mnoho seniorů přišlo mnohem dříve než na hodinu objednání, a proto museli čekat. Fronty ve FTN mluvčí Sulek vylučuje. "Máme tam koordinátory, kteří dbají na to, aby očkování probíhalo hladce," řekl TN.cz.

Chytrá karanténa tvrdí, že téměř polovina seniorů starších 80 let, kteří nežijí v domovech seniorů, už je na očkování zaregistrovaná (159,3 tis. lidí). "Více než 51 tisíc z nich má už i svůj termín na očkování. Klienti domovů seniorů jsou očkováni i bez registrace už od prosince," píší provozovatelé chytré karantény na twitteru.

