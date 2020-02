Americké skauty ničí obří lavina sexuálních skandálů, žádají o bankrot

Více než sto let fungování a tisíce mužů, kteří tvrdí, že se za poslední desítky let stali oběťmi sexuálního zneužívání. Americkou skautskou organizací Boys Scouts of Amerca, zkráceně BSA, otřásá skandál, kvůli kterému chce vyhlásit bankrot.

"Je zodpovědností organizace BSA poskytnout dostatečnou kompenzaci obětem, které byly poškozeny během skautské činnosti. Je také naší povinností pokračovat další léta v naší misi," vyjádřila se organizace.

Někteří poškození jsou už dospělí muži a organizaci obviňují ze sexuálního obtěžování, kterému čelili, když byli dětmi. Ozvat se můžou díky změnám zákonů v několika státech, které umožňují otevírat i desítky let staré případy.

Paul Turley vzpomíná na rok 1977, kdy mu bylo 11 let a začínal jako skaut. Jeho vedoucí se ho prý tehdy dotýkal na intimních místech. I on patří k tisícům mužů, kteří teď organizaci žalují. "Abychom dostali uniformu, museli jsme do jeho bytu a převléct se tam," vzpomíná.

"Obětem věříme, podporujeme je, platíme jim advokáty, které si vyberou, a vyzýváme je, aby promluvily. Oznámit podezření ze sexuálního obtěžování úřadům patří k pravidlům organizace," prohlásila BSA.

Organizace vzkázala, že vyhlášení bankrotu jí umožní vyplatit oběti, které ji obviňují. Sexuálního obtěžování se údajně dopouštělo přes 7800 bývalých vedoucích. Jejich terčem se stalo více než 12 tisíc dětí v průběhu 72 let.

Informace o tom, že organizace chystá vyhlásit bankrot, se objevila už na konci roku 2018. Od té doby skauti vyměnili vedení a začali do svých řad nabírat také dívky. S úřady v případech sexuálního obtěžování spolupracují a dělají prý vše pro to, aby pachatele odhalili. Nic prý nenasvědčuje tomu, že by se organizace snažila případy krýt.