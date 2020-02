Skejťáci proti strážníkům. Na dvojici mladíků hlídka údajně použila pěsti

Jeden z mužů měl podle informací TN.cz jet na "elektroskateu" a svého kamaráda táhnout na řemenu za sebou. Že se prohání, kde nemají, si měla všimnout hlídka městské policie, která se dvojici rozhodla zastavit. Údajně to měla udělat tak, že s vozem vjela přímo do cesty rozjetému skejťákovi. Ten prý nestihl zastavit a do policejního auta měl nabourat.

Že z potyčky vzešlo poničené policejní auto, potvrdil i starosta Rokycan Václav Kočí, jeho verze je však trochu jiná. "Já jsem to nevyšetřoval, nevím, jestli zastavili 20, 30, nebo 10 metrů před nimi. Naši to berou tak, že prakticky schválně do toho auta narazili," řekl redakci TN.cz. Podle informací, které uvádí rokycanský Deník, se dokonce měli údajně poté pokusit o útěk.

Strážníci se podle Kočího měli mladíky pokoušet zastavit opakovaně, ti však údajně výzvy ignorovali a ze silnice sjeli do odstavného pruhu, kde je hlídka nakonec i zastavila.

Podle informací TN.cz měli strážníci poté z auta vystoupit a na mladé muže vyrukovat s pouty a odvozem na stanici. Zatímco jednoho z nich údajně spoutaného usadili do auta, na jeho kamaráda měli prý zaútočit pěstmi. Spoutanému mladíkovi se podle informací TN.cz mělo podařit dostat z auta a snažil se kamarádovi pomoci. Zároveň měl prý strážníky upozornit, že je jeho společník po operaci ruky. Údajně na to nebrali žádný zřetel a mladíkovi měl v operované ruce dokonce prasknout drén.

Podle verze policie se strážníci měli snažit o ztotožnění dvojice skateboardistů a ti měli odmítnout jakoukoli spolupráci. Údajně měli být od začátku drzí a městské hlídce sprostě nadávat. Podle některých informací měli být dokonce opilí, tuto teorii však policie nepotvrdila.

Na místo střetu dvojice skateboardistů s "měšťáky" dorazila přivolaná policie. Svědky střetu už policisté nebyli, na místě si ale měli ze strany mladíků vyslechnout sprosté nadávky na účet strážníků. "Skejťáky" policisté vyšetřují pro podezření z přestupku proti občanskému soužití a hrubého jednání. Podle informací starosty Rokycan je proti mladíkům vedeno dvojí přestupkové řízení, jedno kvůli pohybu na silnici bez jakéhokoli reflexního prvku či osvětlení a jedno kvůli škodě na majetku a neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

"Po příjezdu policejní hlídka na místě ztotožnila dva muže ve věku 26 a 25 let a vyzvala je k provedení testu na omamné a psychotropní látky a alkohol. To oba muži odmítli a vulgárně napadali strážníky i policisty," řekla policejní mluvčí Hana Kroftová.

Jeden z mladíků naopak tvrdil, že si měli být vědomi toho, že "něco provedli". Svou vinu si prý měli uvědomit a snažit se o spolupráci. Strážníci údajně ale neměli brát jejich vyjádření na vědomí.

V neprospěch rokycanské městské hlídky hovoří stížnosti uživatelů sociálních sítí na jejich často hrubé jednání. "MP dává pokuty i za stání v zákazu stání, kde žádný zákaz stání není," zmínil Radek S. "Bylo by fajn, kdybyste tyhle pohádky dokázali videozáznamem z kamery v autě, popřípadě na uniformě příslušníka MP. Do té doby nevěřím ničemu. Jednoduchá cesta ke spravedlnosti a přitom tak těžká," napsal Jiří V.

Právě o absenci jakéhokoliv videozáznamu hovořil i starosta Rokycan Václav Kočí, který si dokonce ani nebyl vědom toho, že by se měl udát jakýkoli incident, ve kterém by měla v negativním smyslu figurovat městská hlídka. Ve městě totiž v době, kdy se střet měl odehrát, vůbec nebyl.

"Když jsem přijel, obdržel jsem od velitele policie informaci o tomhle incidentu. Podle mých informací se měli špatně chovat ti kluci, nevím nic o tom, že by se čehokoli dopustili městští strážníci. Máme podrobně zaznamenané ty odporné urážky, které ti kluci říkali, ale že by někdo něco namítal proti zásahu městských policistů, se ke mně nedoneslo," řekl Kočí redakci TN.cz.

K analýze záznamu z palubní kamery policejního vozu ani z přenosné kamery na uniformě městských strážníků podle informací TN.cz nedošlo. Průběh údajně nepřiměřeného zásahu tak zachycuje jen video, které na svůj telefon natočil svědek na místě události. Jízdu dvojice mladíků zachytila statická městská kamera nedaleko místa, kde později údajně došlo ke střetu s městskou hlídkou. Záznam však město Rokycany nezveřejnilo.