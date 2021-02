Češi už se očkování tolik nebojí! Většina by se nechala očkovat proti covidu

O vakcínu zdarma projevil zájem přibližně stejný počet lidí, jako tomu bylo v září loňského roku. "Jak v září, tak v lednu by se očkovat nenechala třetina respondentů. Lehce od září narostla skupina lidí, kteří se nedokážou rozhodnout, a to o tři procenta,“ uvádí odborníci z projektu Život během pandemie na webu.



Podle odborníků je menší ochota lidí nechat se naočkovat ve srovnání se zářím velmi paradoxní vzhledem k současné epidemiologické situace. "Může to být způsobeno mimo jiné omezením důvěry v postup vlády při řešení epidemie. Může jít také o důsledek konkrétnějšího uvažování o výhodách a nevýhodách očkování, které se z hypotetické situace v září stalo v zimě reálnou možností,“ míní experti.

Ochota k okovn se podzimnm poklesu se vrtila na hodnoty ze z (54 % ano, 32 % ne). Vrazn se ale mn postoje skupin respondent - sledujeme nrst ochoty mezi starmi a vzdlanjmi a vrazn pokles zejm. mezi lidmi do 55 let bez maturity. /1https://t.co/VoJlI4nJ0D pic.twitter.com/zpt7TXevJf — Daniel Prokop (@dan_prokop) February 15, 2021



Z průzkumu vyplývá, že zájem o očkování ztratili především mladí dospělí do 34 let, lidé bez maturity, členové chudších domácností a ti, kteří neznají nikoho, kdo by se koronavirem nakazil. U lidí do 34 let klesl zájem o očkování od září z 56 % na 41 %.

"Propad zájmu mezi nejmladšími ročníky může být reakcí na očkovací strategii, která přednostně cílí na nejstarší obyvatele, nebo může být také důsledkem dojmu, že ve vlastní věkové kategorii nemá nemoc tak závažné dopady,“ myslí si odborníci.



Naopak největší zájem o vakcínu mají podle průzkumu starší lidé a vysokoškoláci. O vakcínu mělo zájem 71 % vysokoškoláků, mezi středoškoláky s očkováním souhlasilo 56 % dotázaných, pro bylo 44 % lidí bez maturity.



Výrazně vyšší ochota nechat se naočkovat je spíše u mužů. Koncem ledna by vakcinaci klidně podstoupilo 62 % můžu a 44 % žen. Rozdíl mezi pohlavími je navíc patrný ve všech věkových kategoriích.



Větší zájem o očkování projevili také ti, kteří už koronavirus prodělali. Mezi těmito lidmi by vakcinaci podstoupilo 63 % dotázaných.

